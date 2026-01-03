NVIDIA RTX 5090 подорожает до $5000 в 2026 году, — инсайдеры

Компьютерный гейминг все глубже погружается в кризис доступности. Растущий спрос на видеокарты с поддержкой вычислений для искусственного интеллекта, а также подорожание памяти DDR5 уже привели к ощутимому росту цен для геймеров и серьезным перекосам на рынке комплектующих. И, согласно свежим утечкам, в 2026 году ситуация может лишь усугубиться.

По информации корейского издания Newsis, AMD и NVIDIA планируют постепенное и постоянное повышение цен на графические процессоры «в течение ближайших нескольких месяцев». Ожидается, что процесс стартует уже в январе 2026 года, когда AMD первой повысит цены на свои GPU. NVIDIA, по данным источников, присоединится к этому тренду в феврале.

Самый громкий прогноз касается флагмана NVIDIA. Если инсайдерская информация подтвердится, GeForce RTX 5090, которая стартовала с рекомендованной ценой $1999, к концу 2026 года может подорожать до $5000. Это более чем двукратный рост цены, и он напрямую связан с конкуренцией между геймингом и ИИ-сектором за производственные мощности и компоненты.

Что касается AMD, то конкретных прогнозов для серии Radeon RX 9000 пока не озвучивают. В то же время известно, что память уже составляет до 80% средней себестоимости видеокарты, а цены на память, по ожиданиям, вырастут до 40% ко второму кварталу 2026 года. Это означает, что даже без резких решений со стороны производителей GPU финальная стоимость видеокарт будет продолжать расти.

Ранее уже появлялись сообщения о нестабильность на рынке DRAM и материнских плат. Аналитики предупреждали, что колебания цен и дефицит могут повлиять не только на текущие видеокарты, но и на графики запуска новых устройств, вплоть до следующего поколения игровых консолей. На этом фоне некоторые производители компьютерной техники уже приняли решение о повышении цен на свою продукцию с начала января 2026 года. Примечательно, что ASUS параллельно увеличивает производство материнских плат с поддержкой DDR4, реагируя на изменение спроса и желание пользователей избежать более дорогой DDR5.

Источник: techpowerup