NYT: Apple стала новым спонсором музыкального шоу Супербоула — компания будет платить по $50 млн за каждый номер

National Football League и Apple проводили переговоры о правах на трансляцию N.F.L. Sunday Ticket. Стороны затянули переговоры, так как N.F.L. хотела получить от сделки $2,5 млрд, что на $1 млрд больше, чем она имеет от нынешнего провайдера DirecTV. Тем временем N.F.L. и Apple смогли договориться относительно сотрудничества по другому вопросу.

По мере того как потребители отказываются от традиционных телевизионных пакетов, N.F.L. стремилась расширить охват за счёт цифровых медиа. Возможность заключить соглашение обговаривалась с Google, Amazon и ESPN, а наиболее масштабные переговоры велись с Apple. Но из-за высоких аппетитов N.F.L., договориться пока не удалось.

Тем не менее стало известно, что Apple согласилась стать главным спонсором музыкального шоу в перерыве между таймами Суперкубка. Стороны не стали раскрывать условия сделки. Но как сообщили трое человек, осведомлённых о ходе переговоров, N.F.L. хотела получить около $50 млн. Судя по всему, компания из Купертино сочла предложенные условия приемлемыми, и теперь Apple Music заменит Pepsi в качестве главного спонсора шоу.

Стать главным спонсором шоу в перерыве между таймами Суперкубка — это своеобразное отступление Apple от своих принципов. Компания гордится тем, что продвигает свой бренд не так, как другие производители потребительских товаров, такие как Coca-Cola, Budweiser и McDonald’s, которые давно спонсируют спортивные и культурные мероприятия. Apple стремится не спонсировать мероприятия, которые сама не контролирует. Теперь компания начинает использовать такой способ продвижения.

Курс UI/UX Design Навчіться у вільний час розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам, та заробляйте від $1000 РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Источник: NYT