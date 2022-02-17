Обнаружен новый тип странных звезд — они покрыты гелиевым «пеплом»

Группа немецких астрономов под руководством профессора Клауса Вернера из Тюбингенского университета обнаружила новый тип звезд, покрытых побочным продуктом термоядерного синтеза гелия. Возможно, эти небесные тела образовались в результате редкого слияния двух белых карликов Звезды, состоящие из электронно-ядерной плазмы, лишенные источников термоядерной энергии и светящиеся благодаря своей тепловой энергии, передает Royal Astronomical Society. Работа ученых опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Мы считаем, что звезды, открытые нашими немецкими коллегами, могли образоваться в результате очень редкого звездного слияния двух белых карликов», — заявил доктор Миллер Бертолами из Института астрофизики Ла-Платы, ведущий автор второй статьи.

Белые карлики представляют собой остатки более крупных звезд, исчерпавших свое ядерное топливо. Они, как правило, очень маленькие и плотные. Обычно поверхность звезд состоит из водорода и гелия, но у обнаруженных Вернером и его коллегами, она покрыта углеродом и кислородом, «пеплом» горящего гелия. При этом температура и радиус недавно открытых небесных тел указывают на то, что их в ядрах все еще происходит термоядерный синтез.

Слияние звезд происходит между белыми карликами в тесных двойных системах из-за сокращения орбиты, вызванного гравитационными волнами.

«Обычно слияния белых карликов не приводят к образованию звезд, обогащенных углеродом и кислородом. Мы считаем, что в двойных системах, образованных с очень специфическими массами, мог бы появиться белый карлик, богатый углеродом и кислородом. Он может разрушиться и оказаться поверх другого, более богатого гелием, что приведет к образованию подобных звезд», — добавил Бертолами.

Интересно, что современные модели звездной эволюции не могут полностью объяснить недавно открытый тип звезд.

Напомним, в феврале ученые представили самое большое и точное на сегодняшний день виртуальное изображение локальной части Вселенной вместе с темной материей. Но в ходе моделирования симуляция спрогнозировала меньшее количество галактик в ближайшей к нам части из-за «недостаточной плотности» темной материи.