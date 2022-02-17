Электра — первый в Солнечной системе астероид с тремя спутниками

Астрономы открыли первую четверную систему астероидов, которая состоит из главного тела под названием (130) Электра и его трех спутников. Последнюю луну Электры под названием S/2014 (130) 2 с использованием данных SPHERE/IFS (спектро-поляриметрического высококонтрастного прибора для исследования экзопланет (SPHERE) и его спектрографа интегрального поля (IFS) Очень большого телескопа в Чили) обнаружил доктор Энтони Бердеу, исследователь из Национального института астрономических исследований Таиланда (NARIT).

SPHERE/IFS представляет собой высококонтрастный инструмент для формирования изображений с высоким разрешением, способный одновременно давать изображение объекта и его спектр. Еще в 2019 году Бардеу разработал новый алгоритм обработки данных SPHERE/IFS. В ходе его тестирования на Электре исследователь предположил существования третьего спутника. В 2021 году астроном разработал еще один алгоритм, для уменьшения ореола света от главного астероида. С его помощью астроном смоделировал форму основного гало астероида и аккуратно удалил его из данных. В результате стали четко видны все три луны Электры. Чтобы подтвердить эти данные, команда ученых применила алгоритмы к двум другим наборам данных Электры, и третья луна оказалась в каждом из них. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Астероид Электра открыт 17 февраля 1873 года астрономом Кристианом Питерсом и вращается вокруг Солнца во внешней области главного пояса астероидов. Его диаметр около 200 км. Первую 6-километровую луну открыли только в 2003 году. S/2003 (130) 1 делает полный оборот вокруг асетроида каждые пять дней и находится от него на расстоянии около 1300 км.

Вторая луна открыта в 2014 году. S/2014 (130) 1 диаметром всего 2 км и вращается вокруг Электры на расстоянии 500 км каждые 1,2 дня.

Третий спутник диаметром всего около 1,6 км и совершает оборот вокруг основного тела каждые 16 часов на расстоянии 344 км. В то время как два других спутника вращаются примерно по кругу, третий — движется по эксцентричной яйцевидной орбите.