Обновление Google Camera 7.4 принесло 8-кратный зум для видео и поддержку Pixel 5





Многие пользователи считают, что Google Camera является одним из лучших приложений для съёмки фотографий. К тому же, это приложение может использоваться не только на устройствах Pixel, при желании его можно перенести и на другие смартфоны, что добавляет ему поклонников. И теперь Google выпустила новую версию Google Camera 7.4, в которой появилось ещё несколько новых функций, и это наверняка порадует многих.

В новой версии приложения появилась поддержка 8-картного увеличения при съёмке видео смартфонами Pixel 4 и 4XL. Ранее увеличение ограничивалось 6-кратным значением. Повысить этот параметр удалось благодаря алгоритму Google Super Resolution Zoom. Учитывая, как хорошо устройства Pixel 4 могут снимать фотографии с 8-кратным увеличением и минимальной потерей качества, можно надеяться, что такой хороший результат теперь будет достигаться и при записи видео. Однако некоторые режимы будут недоступными при таком увеличении, например, автоматический или запись видео с частотой 60 кадров в секунду.

Кроме того, версия Google Camera 7.4 принесло возможность быстрого переключения между различными разрешениями и режимами записи видео. Наконец, в новой версии приложения появилась поддержка устройств PIxel 4a и Pixel 5. Хотя сами такие названия смартфонов не упоминаются, но есть строки кода, намекающие на них.

<uses-library android:name=»com.google.android.camera.experimental2020″ android:required=»false»/>

<uses-library android:name=»com.google.android.camera.experimental2020_midyear» android:required=»false»/>

Смартфоны PIxel 4a и Pixel 5 должны быть представлены позже в этом году.

Источник: wccftech