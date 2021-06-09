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Обновление June Feature Drop для смартфонов Google Pixel принесло функции Locked Folder, Heads Up, улучшения для Assistant и Gboard

Обновление June Feature Drop для смартфонов Google Pixel принесло функции Locked Folder, Heads Up, улучшения для Assistant и Gboard

Обновление June Feature Drop для смартфонов Google Pixel принесло функции Locked Folder, Heads Up, улучшения для Assistant и Gboard


Компания Google приступила к распространению набора новых функций для смартфонов Pixel – June Feature Drop. Некоторые из новшеств ориентированы на фотолюбителей.

В режиме Astrophotography появилась возможность съёмки коротких роликов, когда камера делает фотографию при длительной выдержке. Фактически, каждая съёмка неба с длительной выдержкой будет преобразована в короткое таймлапс-видео. Но специального режима покадровой съёмки для Astrophotography нет.

Во время проведения конференции Google I/O в прошлом месяце компания рассказала о новой функции Locked Folder в своём сервисе Google Photos. В специальной папке пользователи смогут разместить «чувствительные» фотографии, которые они не хотели бы показывать посторонним при передаче смартфона или демонстрации обычных снимков. Доступ к такой папке возможен только после введения пароля или прохождения биометрической идентификации. Функция Locked Folder является частью обновления June Feature Drop и начинает разворачиваться среди владельцев смартфонов Pixel.

Ещё одним новшеством является функция Heads Up из набора Digital Wellbeing. Она обнаруживает, когда пользователь идёт и активно пользуется смартфоном, и в таком случае уведомляет его о необходимости проявлять осторожность, поднять голову и смотреть по сторонам.

Также в рамках обновления пользователям стали доступны три новых варианта обоев с тематикой Pride.

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После установки набора June Feature Drop пользователи смартфонов Pixel смогут использовать Google Assistant, чтобы отвечать или отклонять телефонные звонки. Для этого нужно воспользоваться голосовыми командами «Hey Google, Answer/Reject call».

Буфер обмена Gboard теперь будет удобнее обрабатывать адреса и номера телефонов. При копировании блока текста, содержащего номер телефона, адрес и ссылку на сайт, Gboard извлекает их, полагая, что пользователь пытается сохранить эту информацию или поделиться ею с кем-то.

Три эксклюзивные функции Google Pixel выходят на новые рынки. Так, Google Car Crash Detection распространяется на Испанию, Ирландию и Сингапур. Функция Call Screen теперь доступна в Японии. Наконец, приложение The Recorder будет доступно для прямой транскрипции с сингапурского, австралийского, ирландского и британского диалектов английского языка. Это обновление будет выпущено для устройств Pixel 3 или новее.

Источник: gsmarena

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