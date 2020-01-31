Обновлённые и более детальные карты Apple теперь доступны всем пользователям в США, на очереди – Европа





Компания Apple сообщила, что переработанные карты в её приложении Maps теперь доступны всем пользователям в США. Компания впервые объявила о планах переделать свои карты в июне 2018 года, и этот процесс наконец был завершён. В начале месяца началось полное развёртывание обновлённых карт в некоторых частях юго-восточной части США. Apple также сообщает, что новые карты появятся для пользователей по всей Европе «в ближайшие месяцы».

Новые карты содержат значительно больше деталей, чем раньше, и дают лучший обзор дорог, зданий, парков и многих других объектов. Оценить отличия между старыми и новыми картами позволит следующее изображение.

На протяжении последних полутора лет обновлённый вид карт постепенно появлялся по частям в США. В своём заявлении старший вице-президент Apple по интернет ПО и сервисам Эдди Кью заявил, что компания планирует представить карты для остального мира. Однако он не предоставил какой-либо график появления более подробных карт в других странах мира. Эдди Кью Ограничился лишь фразой о том, что новые карты появятся в Европе позже в этом году.

Напомним, в 2012 году Apple отказалась от использования карт Google и перешла на использование собственного картографического сервиса. Но сначала он содержал большое количество ошибок. Со временем ситуация улучшалась, и компания продолжает прикладывать усилия, направленные на повышение качества карт. Так, в iOS 13 была представлена функция Look Around – собственная реализация Street View из Google Maps. Но пока что она работает в ограниченном перечне городов.

Источник: The Verge