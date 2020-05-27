Обновлённые ноутбуки HP EliteBooks получили поддержку 5G и автономность до 29 часов

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Компания HP обновила линейку ноутбуков серии EliteBooks, оснастив их новыми мобильными процессорами Intel Core 10-го поколения и AMD серии Ryzen Pro 4000. Вместе с тем, наибольший интерес среди новинок вызывают модели EliteBook x360 1030 G7 и 1040 G7.

Во-первых, в качестве опции для них предлагается модуль связи 5G. А во-вторых, ноутбук HP EliteBook x360 1040 G7, по заверениям производителя, может работать без подзарядки более суток – 29 часов. Кроме того, для модели EliteBook 835 G7 заявлена автономность на уровне 24 часов, что делает её наиболее долго работающим от батареи массовым ноутбуком для бизнеса с процессором AMD.

Все новые ноутбуки EliteBooks получили обновлённые более тихие клавиатуры и веб-камеры со шторкой, что призвано обеспечить приватность. Обновлённая модель EliteBook x360 получила более компактные размеры по сравнению с устройством предыдущего поколения.

Ноутбук HP ZBook Firefly 14 позиционируется в качестве «Самой компактной и лёгкой» портативной рабочей станции. Он имеет 14-дюймовый дисплей, опциональную дискретную видеокарту NVIDIA Quadro и массу 1,4 кг. Версия ZBook Firefly 15 называется самоё лёгкой 15-дюймовой рабочей станцией, но точная масса в анонсе не сообщается.

Обновлённая версия EliteBook x360 будет выпущена в июле, но её цена пока не называется. Ноутбуки EliteBook серии 805 на базе процессоров AMD появятся в августе, опять же, без уточнения цены. В июне можно будет купить модели серии 800 серии на базе процессоров Intel, которые стоят от $1399. Версия EliteBook x360 830 G7 без модуля 5G поступит в продажу в июле по цене от $1419. Ноутбуки ZBook Firefly появятся на рынке в августе по цене от $1099.

Источник: Engadget