AMD представила новые 7-нм процессоры Ryzen Pro 4000 для бизнес-ноутбуков





AMD сообщила о широкой доступности новой линейки мобильных процессоров — Ryzen Pro 4000. Представленные APU относятся к 7-нм семейству Renoir и являются кровными братьями уже хорошо известных потребительских APU Ryzen 4000, вышедших в марте. В то же время новые Ryzen Pro 4000 предназначены для использования в бизнес-среде, выделяясь расширенной поддержкой и технологиями безопасности. По словам AMD, новая серия устанавливает «новый стандарт для современных бизнес-ноутбуков».

В линейку мобильных процессоров AMD Ryzen Pro 4000 вошли три модели с числом ядер 4, 6 и 8 — Ryzen 3 Pro 4450U, Ryzen 5 Pro 4650U и Ryzen 7 Pro 4750U. Как отмечалось выше, технически это полные копии потребительских аналогов. Между собой все новинки роднит поддержка технологии Simultaneous Multi-Threading, улучшенное видеоядро Radeon Vega с 5-7 вычислительными блоками и 15-ваттный теплопакет. Краткие технические характеристики приведены в таблице ниже в сравнении с прошлогодними моделями (новые выделены жирным).

Процессор Ядра / потоки Частота номинальная/Boost, ГГц Кэш-память L2+L3, МБ TDP, Вт AMD Ryzen 7 Pro 4750U 8 / 16 1,7 / 4,1 12 15 AMD Ryzen 5 Pro 4650U 6 / 12 2,1 / 4,0 11 15 AMD Ryzen 3 Pro 4450U 4 / 8 2,5 / 3,7 6 15 AMD Ryzen 7 Pro 3700U 4 / 8 2,3 / 4,0 6 15 AMD Ryzen 5 Pro 3500U 4 / 8 2,1 / 3,7 6 15 AMD Ryzen 3 Pro 3300U 4 / 4 2,1 / 3,5 6 15

Как отмечалось выше, новые Ryzen Pro 4000 выделяются расширенной поддержкой со стороны производителя (трехлетняя гарантия и расширенный до двух лет срок доступности для OEM-производителей) и комплексом технологий безопасности. Это ядро AMD Secure Processor (аналог Intel Management Engine) для предотвращения атак на уровне ядра и других угроз безопасности, функция полного шифрования оперативной памяти AMD Memory Guard (эквивалент AMD Secure Memory Encryption в серверных процессорах Epyc) и набор AMD Pro Manageability — ответ на Intel Active Management Technology, являющаяся частью пакета vPro.

Новые чипы обеспечивают значительный прирост производительности в сравнении с предшественниками Ryzen Pro 3000, а также превосходят конкурентов из стана Intel. AMD называет флагмана линейки Pro 4750U «самым быстрым процессором для ультратонких бизнес-ноутбуков», заявляя превосходство над конкурирующей моделью Intel Core i7-1070U в нескольких бенчмарках, включая PCMark 10, Geekbench v5 и Passmark 9. Что интересно, модель Ryzen 5 Pro 4650U превзошла не только сопоставимую по классу конкурирующую модель Core i5-10210U, но и старшую модель i7 в большинстве тестов AMD. Также AMD обещает заметное улучшение автономности, в том числе за счет ряда программных оптимизаций: улучшенное обнаружение простоя и активности (для отключения компонентов за ненадобностью и быстрое включение в работу, когда это нужно) и широкий возможности управления питанием с быстрым переключением между несколькими режимами. AMD утверждает, что ноутбуки на базе Ryzen 7 Pro 4750U смогут обеспечить более 20 часов автономной работы. Но, как обычно, лучше дождаться независимых тестов.

Ноутбуки на базе Ryzen Pro 4000 будут выпускать Lenovo и HP, а также другие партнеры AMD. Соответствующие модели должны поступить в продажу к концу этого квартала. Если говорить о Lenovo, то подтверждены следующие модели ThinkPad на базе Ryzen Pro 4000: T14 и T14s Gen 1, X13 Gen 1, L14 и L15 Gen 1.

Источник: AMD