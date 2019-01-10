Обновлённые игровые ноутбуки серии Dell G получили видеокарты NVIDIA GeForce RTX 20

К выставке CES 2019 компания Dell подготовила обновлённую линейку игровых ноутбуков Dell G. Устройства получили новые видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 20 и ряд других улучшений.

Игровой ноутбук Dell G5 15 оснащён 15,6-дюймовым дисплеем. На выбор пользователей предлагаются IPS панели с разрешением Full HD и частотой обновления 60 или 144 Гц, а также OLED панель с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц. Поддержка сенсорного ввода не предусмотрена. Устройство может включать один из двух процессоров Intel: 4-ядерный Core i5-8300HQ с частотой до 4,0 ГГц или 6-ядерный Core i7-8750HQ с частотой до 4,1 ГГц. Конфигурация предлагает 8 или 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и большой выбор опций для формирования подсистемы хранения данных. Пользователь может выбирать между одним гибридным накопителем ёмкостью 1 ТБ, одним твердотельным накопителем ёмкостью от 128 ГБ до 1 ТБ, опциональным вторым жёстким диском ёмкостью от 500 ГБ до 2 ТБ.

Графическая подсистема может быть представлена дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ памяти GDDR5, а также новейшими моделями NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти GDDR6, GeForce RTX 2070 Max-Q с 8 ГБ памяти GDDR6 или GeForce RTX 2080 Max-Q с 8 ГБ памяти GDDR6. Устройство также содержит клавиатуру с подсветкой, стерео динамики, HD веб-камеру с двумя микрофонами, слот для карты памяти, комбинированный звуковой разъём для подключения наушников и микрофона. Из проводных интерфейсов доступны 3 порта USB 3.1 Gen 1 Type-A и один видео выход HDMI 2.0, а из беспроводных – модули связи двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2.

Конфигурация с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti предлагается с одним гигабитным сетевым портом и портом USB-C DisplayPort Alt-Mode. В то же время модификации с видеокартами NVIDIA серии GeForce RTX 20 получили более богатую комплектацию. Она включает порт Thunderbolt 3 (USB 3.1 Gen 2 Type-C 40 Гбит/с с поддержкой Thunderbolt и DisplayPort), видео выход miniDisplayPort; дополнительный гигабитный сетевой интерфейс Killer Ethernet E2500v2. Кстати, комплектный адаптер питания тоже отличается в зависимости от используемой видеокарты: на 130 Вт для версии с GeForce GTX 1050 Ti и на 180 Вт для моделей с GeForce RTX 20. Ёмкость батареи может составлять 60 Втч или 90 Втч, но уже без привязки к видеокарте. Новинка имеет размеры 23,7×364,3×273,4 мм и массу от 2,77 кг.

Игровой ноутбук Dell G5 15 поступит в продажу с 21 января по цене от $999. Дополнительно можно будет купить версию Dell G5 15 SE в белом цветовом исполнении со вставками синего цвета.

Вместе с тем, заинтересованным потребителям будет доступна и более крупная и производительная версия игрового ноутбука Dell G7 17. В данном случае предлагается более крупный 17,3-дюймовый дисплей, но лишь в версиях с Full HD разрешением и поддержкой частоты обновления 60 или 144 Гц. Опции с разрешением 4K нет. Зато в дополнение к двум указанным выше процессорам имеется возможность выбрать и более производительный 6-ядерный чип Intel Core i9-8950HK с частотой до 4,8 ГГц. При этом опции по конфигурированию памяти, хранилища и видеокарты такие же, как и в случае Dell G5 15. Проводные и беспроводные интерфейсы подключения тоже соответствуют таковым у Dell G5 15, в том числе с разделением по видеокартам. Версия Dell G7 17 имеет размеры 25x404x295,8 мм и массу от 3,27 кг. Эта модель тоже можно будет купить, начиная с 21 января. Но в данном случае стоимость стартовой конфигурации начинается с отметки $1379,99.

В Украине все представленные новинки поступят в продажу во втором квартале 2019 года, но цены для украинского рынка пока не уточняются.