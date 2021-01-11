Обновлённый планшет Microsoft Surface Pro 7 Plus получил CPU Intel 11-го поколения, съёмный SSD, увеличенную батарею, модуль LTE и цену от $900

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Корпорация Microsoft обновила линейку продуктов Surface Pro и выпустила улучшенную модель Surface Pro 7 Plus. Новинка доступна для покупки корпоративным клиентам и учебным заведениям.

Основной переработке подверглись внутренние компоненты устройства. В обновлённой модели используется процессор Intel 11-го поколения – от Intel Core i3 до Core i7. Ещё одним новшеством стало использование опционального модуля связи LTE, выполненного на базе модема Snapdragon X20. Однако такая опция доступна только для конфигурации с процессором Intel Core i5, стартовая цена которой начинается с отметки $1149.

Наиболее доступная версия с процессором Intel Core i3 включает 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 128 ГБ. Цена такой конфигурации составляет $899. Топовая модификация, включающая до 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ, оценивается в $2799. Следует отметить, что в обновлённой версии Microsoft Surface Pro 7 Plus твердотельный накопитель является съёмным.

Ещё одним преимуществом новой версии по сравнению с предшественником является увеличенная автономность. Если устройства предыдущего поколения могли работать без подзарядки около 10,5 часа, то обновлённая версия позволяет обходиться без розетки уже на протяжении 15 часов. Частично повышение автономности поясняется переходом на процессоры Intel 11-го поколения. Вместе с тем, производитель увеличил ёмкость встроенной батареи – с 46,5 Втч до 50,4 Втч. Отмечается, что внутренняя структура устройства была существенно переработана. Чтобы выделить дополнительное пространство для увеличенной батареи и разместить SSD в месте с лёгким доступом, пришлось фактически перевернуть все внутренние и обновить TDM (Thermal Design Model).

Прочие характеристики не претерпели существенных изменений. Планшет Microsoft Surface Pro 7 Plus оснащается 12,3-дюймовым дисплеем PixelSense с разрешением 2736×1824 точек. В устройстве доступен один порт USB-C, порт USB-A, 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников и порт Surface Connect. Версии только с беспроводным интерфейсом Wi-Fi комплектуются встроенным ридером для карт памяти MicroSDXC, а в версии с опциональным модулем LTE вместо кард-ридера устанавливается слот для карты nano SIM. Интерфейса Thunderbolt в планшете Microsoft Surface Pro 7 Plus по-прежнему нет.

Поставки обновлённого планшета Microsoft Surface Pro 7 Plus начнутся с 15 января.

Источник: The Verge