Криптокредитор Genesis подал заявление на банкротство. Среди его заемщиков — скандальная Alameda Research (дочерняя биржа FTX)

Вслед за FTX и BlockFi кредитное подразделение Genesis не удержалось на плаву во время потрясений на рынке криптовалют и объявляет себя банкротом.

Genesis Global Capital, один из крупнейших криптовалютных кредиторов, заморозил выплаты клиентам 16 ноября (после того, как FTX, криптобиржа Сэма Бенкмана-Фрида, ошеломила новостью о своем банкротстве), тем самым усилив обеспокоенность по поводу возможного краха других компаний.

В заявлении в суд США по банкротству кредитное подразделение Genesis заявило, что имеет как активы, так и обязательства в диапазоне от 1 до 10 миллиардов долларов, а также более 100 000 кредиторов.

Заявление на банкротство также подали еще одно криптолендинговое подразделение Genesis Asia Pacific и группа Genesis Global Holdco. Последняя заявила, что рассмотрит потенциальную продажу или соглашение об акционировании для выплаты средств кредиторам, и что у нее есть 150 миллионов долларов наличными для поддержки реструктуризации. Другие компании Genesis, связанные со спотовой торговлей и хранением, в процесс банкротства не включены и продолжат осуществлять клиентские операции.

Genesis ранее блокировали из-за спора с Gemini Trust Co (основанным бывшими американскими олимпийскими гребцами, близнецами Кэмероном и Тайлером Винклвоссами). Обе компании претендуют на продукт криптокредитования под названием Earn, который предложили совместно.

Братья Винклвосс заявили, что Genesis задолжала более 900 миллионов долларов примерно 340 000 инвесторам Earn. 10 января Кэмерон Винклвосс призвал отстранить Барри Силберта от должности исполнительного директора Digital Currency Group (компания венчурного капитала, владелица Genesis).

Приблизительно через час после заявления о банкротстве Кэмерон Винклвосс написал в Twitter, что Силберт и Digital Currency Group продолжают отказывать кредиторам в честных сделках.

8/ We also believe that — in addition to owing creditors all of their money back — Genesis, DCG, and Barry owes them an explanation. Bankruptcy court provides a much-needed forum for that to happen. Sunlight is the best disinfectant.

— Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023