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Объём продаж смартфонов серии Redmi Note превысил 110 млн штук

Объём продаж смартфонов серии Redmi Note превысил 110 млн штук

Объём продаж смартфонов серии Redmi Note превысил 110 млн штук


Компания Xiaomi приступила к продажам смартфонов линейки Redmi Note в 2014 году. И с тех пор эта серия получила признание среди пользователей, соответствующие устройства пользуются высоким спросом среди потребителей. И этот спрос выливается в большие объёмы продаж. Как заявляет производитель, за всё время было реализовано уже 110 млн смартфонов Redmi Note.

Буквально на днях состоялся анонс новых смартфонов Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max, которые, несомненно, помогут ещё больше увеличить объёмы продаж смартфонов серии Redmi Note.

Недавно линейка Redmi была выделена в качестве отдельного суббренда. Хотя новый отдельный бренд по-прежнему разделяет большую часть разработок, производства и поставок с материнской компанией Xiaomi.

Источник: gsmarena

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