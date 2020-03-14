Объём продаж смартфонов серии Redmi Note превысил 110 млн штук

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Компания Xiaomi приступила к продажам смартфонов линейки Redmi Note в 2014 году. И с тех пор эта серия получила признание среди пользователей, соответствующие устройства пользуются высоким спросом среди потребителей. И этот спрос выливается в большие объёмы продаж. Как заявляет производитель, за всё время было реализовано уже 110 млн смартфонов Redmi Note.

Буквально на днях состоялся анонс новых смартфонов Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max, которые, несомненно, помогут ещё больше увеличить объёмы продаж смартфонов серии Redmi Note.

Недавно линейка Redmi была выделена в качестве отдельного суббренда. Хотя новый отдельный бренд по-прежнему разделяет большую часть разработок, производства и поставок с материнской компанией Xiaomi.

Источник: gsmarena