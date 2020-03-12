Redmi Note 9 Pro: SoC Snapdragon 720G и 48-мегапиксельная квадрокамера за €155

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Вместе со смартфоном Redmi Note 9 Pro Max также дебютировала более доступная версия Redmi Note 9 Pro (да, странно, что назвали не Redmi Note 9 Pro Lite). Младшая модель Redmi Note 9 Pro выступает преемником прошлогодней модели Redmi Note 8.

Внешне младшая Redmi Note 9 Pro ничем не отличается от старшей модели Redmi Note 9 Pro Max, а технические отличия можно пересчитать на пальцах одной руки: они кроются в наборе камер, конфигурации памяти и технологии быстрой зарядки. Говоря конкретнее, главный модуль камеры Redmi Note 9 Pro — 48-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL GM2 вместо 64-мегапиксельного, а разрешение фронтальной камеры вдвое ниже — 16 Мп, конфигурации памяти — 6/64 ГБ и 6/128 ГБ, а пиковая мощность зарядки ограничена 18 Вт вместо 33 Вт.

В остальном же Redmi Note 9 Pro ничем не отличается от Redmi Note 9 Pro Max. То есть, в конфигурации все та же SoC Qualcomm Snapdragon 720G, ЖК-экран диагональю 6,67 дюйма с отверстием по центру под камеру, стекло Corning Gorilla Glass 5 с обеих сторон и аккумулятор емкостью 5020 мА•ч. Защита от брызг P2i тоже имеется.

Redmi Note 9 Pro предлагается в тех же трех цветах корпуса: Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black. Эта версия будет предлагаться по цене INR12,999 ($175/€155) и INR15,999 ($215/€190) в зависимости от объема памяти. В Индии смартфон поступит в продажу 17 марта. Когда ждать европейского дебюта, пока неясно.

Источник: Xiaomi