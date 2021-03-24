Очередная тестовая сборка Windows 10 получила Проводник с обновленными иконками

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Microsoft немного освежила внешний вид стандартного Проводника в Windows 10, добавив в него новые иконки. Как можно увидеть на титульном изображении, значки видоизменились и теперь окрашены в разные цвета. По мнению компании, новый дизайн должен облегчить их распознавание с первого взгляда.

Компания начала распространять очередную тестовую сборку Windows 10 (build 21343), которая и включает новый набор системных иконок.

Напомню, ранее в этом месяце Microsoft показала, как будут выглядеть системные значки в будущих версиях Windows 10. Компания планирует существенно обновить внешний вид системы, возможно, даже в этом году (обновление Sun Valey). Больше информации мы узнаем во время серии информационных мероприятий, которые компания запланировала на ближайшие месяцы.

Источник: The Verge