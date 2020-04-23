Как у Zoom. Skype получил настраиваемый фон для видеозвонков, а Google Meet научился отображать до 16 участников видеоконференции на одном экране





Сервис видеосвязи Zoom, как известно, сейчас является очень популярным и продолжает наращивать аудиторию впечатляющими темпами, несмотря на множество проблем с безопасностью. Положительным эффектом этого взрывного роста Zoom стало то, что активизировались старожилы рынка — Microsoft и Google.

В начале месяца Microsoft предложила бесплатные видеоконференции без регистрации и установок в рамках услуги Skype Meet Now. Теперь же в рамках очередного обновления Skype перенял от Zoom еще одну весьма востребованную в нынешних реалиях функциональность — возможность подменить реальный фон изображением из интернета. К слову, на волне популярности функции сейчас многие взялись делать специальные фоны для видеозвонков.

Обновление Skype для Windows, macOS, Linux и веб-версии вышло еще 16 апреля, но, как обычно, распространяется постепенно по всему миру и пока может быть доступно не всем. Что интересно, функцию смены фона получила настольная версия Skype для Windows, распространяемая через сайт Skype, но не версия для Windows 10, распространяемая через Microsoft Store. Последняя поддерживает только размытие фона, которое добавили еще год назад. В прошлом месяце сообщалось, что Microsoft решила убить UWP-версию Skype, оставив только обычную настольную версию.

Что касается Google Meet, поисковый гигант тоже выпустил крупное обновления своего сервиса для видеоконференций (пока для корпоративных пользователей G Suite). И без заимствования идей у Zoom здесь тоже не обошлось. Речь идет о новом режиме отображения участников видеоконференции в виде сетки 4х4. То есть, если раньше в окне видеочата Google Meet одновременно отображались только четыре собеседника, то с внедрением нового режима появилась возможность наблюдать одновременно за 16 участниками максимум. Для сравнения, Zoom позволяет выводить в одном окне 49 человек одновременно при условии достаточно мощного ПК. В то же время Microsoft Teams недавно добавила режим для отображения девяти участников одновременно.

Среди других нововведений Google Meet — возможность демонстрации отдельных вкладок Chrome, специальный ночной режим для улучшения изображения с помощью ИИ при недостаточной освещенности (Low-light mode), который пока доступен только на мобильных устройствах (для ПК его обещают в «обозримом будущем»), и функция шумоподавления. Последняя в ближайшие недели станет доступна пользователям G Suite Enterprise и G Suite Enterprise for Education на ПК, а затем ее поддержка появится и на мобильных устройствах.

Google назвала эти функции одними из наиболее часто запрашиваемых, которым был присвоен высший приоритет. Также компания упомянула, что другие новые функции уже на подходе.

Одновременно Google выпустила обновление основного приложения для видеочата Google Duo — оно принесло поддержку видеокодека AV1 (преемник VP9), который обеспечивает более высокую стабильность и качество изображения даже при низкой скорости соединения (разница видна на изображении ниже), и новый режим фотосъемки для Duo, чтобы делать совместные фото с собеседником. Также Google пообещала вскоре еще сильнее увеличить максимальное количество участников групповых видеозвонков — в прошлом месяце лимит подняли с 8 до 12 человек.

Источник: Engadget, Neowin и The Verge