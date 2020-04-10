Google переименовала Hangouts Chat в Google Chat, а бренд Hangouts будет использоваться для потребительской версии мессенджера

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Google официально удалила упоминание бренда Hangouts из своего корпоративного предложения G Suite. В рамках ребрендинга сервис Hangouts Chat переименован в Google Chat. Ребрендинг последовал за аналогичным изменением названия, которое имело место днём ранее – приложение для видеоконференций Hangouts Meet было переименовано в Google Meet.

Вероятно, отказавшись от слова Hangouts в названиях продуктов Google Chat и Google Meet компания стремится унифицировать названия своих программных продуктов и отделить коммерческие версии от потребительских. Однако пользователей может сбивать с толку схожесть названий Google Chat и RCS Chat. В последнем случае речь идёт о протоколе и сервисе для обмена сообщениями на Android.

Что касается бренда Hangouts, он будет продолжать использоваться для потребительского приложения чатов, которое Google отделила от социальной сети Google+ (ныне закрытой) в 2013 году. Для потребительской версии Hangouts каких-либо изменений проводить не планируется. Хотя ещё пару лет назад его планировалось закрыть.

История существования Hangouts была непростой. Появившись на базе Gchat, новое приложение не смогло достичь такого же уровня популярности из-за запутанной и зачастую ошибочной стратегии Google в отношении мессенджеров. Вместо того, чтобы сосредоточиться на одном продукте, поисковый гигант периодически запускал и закрывал различные приложения для чатов и видеозвонков. В результате, одновременно на рынке присутствовало несколько различных приложений поискового гиганта, с которыми Hangouts приходилось конкурировать.

Источник: The Verge