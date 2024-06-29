Очередной тизер «Дэдпул и Росомаха» показал давнего соперника персонажа Хью Джекмана

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В новом видео «Дэдпул и Росомаха» персонаж Райана Рейнольдса приостанавливает драку со злодеем, чтобы достать из Росомахи всевозможные ножи и сабли. Ведь люди десятилетиями ждали этого боя и должны насладиться им, а не вот так вот.

Затем появляется Саблезуб, известный по «Людям X». Под песню Alan Parsons’ Project «Sirius» начинается подготовка к тому самому бою. Дэдпул отпускает много комментариев, а после предложения заткнуть рот, говорит: «Желаю успеха, я большой фанат»

Ранее имела место утечка со съемочной площадки, которая показывала, что Росомаха столкнется с Саблезубом. Пока неясно, кто его играет, хотя он больше похож на Тайлера Мейна из «Людей Икс», а не на более позднюю версию персонажа, которого сыграл Лив Шрайбер.

«Дэдпул и Росомаха» выйдет в кинотеатрах 25 июля и поставит все временные и сюжетные линии по своим местам.

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Раздел Кино выходит при поддержке ?

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