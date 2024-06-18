«Дэдпул и Спайдермен» — Шон Леви хочет объединить Вейда Уилсона с Питером Паркером в следующем фильме

Раздел Кино выходит при поддержке ?

«Дэдпул и Росомаха» еще не вышел в кинотеатрах, а его создатели уже размышляют о новом проекте.

Режиссер Шон Леви, к примеру, не против в следующий раз объединить на экране Дэдпула с Человеком-Пауком.

«Я думаю, что Дэдпул может сделать что угодно более интересным благодаря своей дерзости. Я бы точно хотел посмотреть на Дэдпула и Спайдермена, и это фильм, который я бы хотел снять. Мне кажется, что Том Холланд бегал бы кругами вокруг всех остальных», — сказал Леви (через Games Radar).

Тем временем продюсер третьего «Дэдпула» Венди Джейкобсон подумывает о фильме с «болтливым наемником» и злодейкой из «Женщины-Халка» Титанией:

«Это такой веселый персонаж, а сама актриса может совершенствоваться и умеет шутить. Хотелось бы поработать с кем-то вроде Райана Рейнольдса — быстрым, умным и бесконечно смешным. Думаю, эта женщина могла бы с этим справиться».

«Дэдпул и Росомаха» станет 34 фильмом MCU и выйдет в рамках 5-й фазы киновселенной — по сюжету Уэйд Уилсон и Логан будут противостоять Кассандре, злому близнецу профессора Икс. В Украине фильм выйдет 25 июля.

Трейлер «Дэдпула и Росомахи», опубликованный в начале февраля, стал самым популярным за все времена с 365 млн просмотров, тогда как второй — побил рекорд по количеству мата во вселенной Marvel в целом.

Ранее Шон Леви уточнил, что для просмотра необязательно смотреть другие ленты Marvel, поскольку сюжет пытались сделать понятным для широкой публики, а режиссер фильма «Люди Икс: Первый Класс» Мэтью Вон заявил, что третий «Дэдпул» — это «встряска», которая может спасти MCU

Основи Web дизайну від Hillel IT School. Цей онлайн-курс з основ веб-дизайну дозволить вам опанувати мистецтво створення ефективних та привабливих інтерфейсів для вебсайтів і застосунків. Ви оволодієте ключовими принципами UX/UI дизайну, створюватимете дизайн-макети та прототипи, розроблятимете адаптивні інтерфейси для різних пристроїв, готуючись до професійної кар'єри в галузі веб-дизайну. Дізнатися більше

«Дэдпул и Росомаха» — единственный полнометражный фильм Marvel, который выйдет в 2024 году. Двумя предыдущими выпусками вместе со всей франшизой «Людей Икс» владела Fox, пока в 2019 году ее не приобрела Disney за $71,3 млрд.

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.