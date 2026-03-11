Marvel не считает "Мстители: Судный день" перегруженным, несмотря на 30+ персонажей: "Каждый получит свой момент"

Несмотря на гигантский актерский состав фильма «Мстители: Судный день», актер Marvel Льюис Пуллман уверяет: каждый из персонажей получит свой звездный момент на экране, а студия не считает проект «перегруженным»





Пуллман играет Стража в MCU, который возвращается в новом фильме братьев Руссо. «Мстители: Судный день» представит Роберта Дауни-младшего в роли ключевого злодея и вместе с тем соберет воедино массу старых и новых персонажей, среди которых Люди Икс, Громовержцы и Фантастическая четверка.

На официальной презентации Marvel представила около 30 персонажей, однако с каждой новой утечкой перечень только расширялся. Среди прочего добавились старый и новый Капитан Америка, а также Тор, которых показали в ранних тизерах. У фанов есть подозрения, что фильм будет слишком перегруженным камео и не каждый из персонажей получит достаточно экранного времени. Пуллман в интервью Esquire заверил, что такого не будет, а режиссеры и студия все продумали как следует.

«У каждого персонажа есть свой момент, который определяет его масштаб. Братья Руссо хорошо над этим поработали. Они не хотят, чтобы кто-то просто сидел на заднем плане».

Пуллман добавляет, что Руссо хорошо осознали ответственность, которую взяли на себя, собрав «одних из лучших актеров в мире».





«Случается много действительно захватывающих дуэтов. Фанаты будут в восторге. Так весело представлять это. Что, если бы А и Б работали вместе? Работали бы Б и Д вместе? Вы увидите, как многие из этих фантазий воплощаются в жизнь».

Несмотря на выпуск нескольких видеоанонсов, информации о фильме «Мстители: Судный день» на данный момент немного. Собственно, мы до сих пор не увидели полноценного изображения Дума, но это, вероятно, исправят с первым трейлером. Напомним, что тизеры на четырех собрали около 1 млрд просмотров.

«Мстители: Судный день» выйдет в кинотеатрах 18 декабря — в один день с «Дюной 3». Обе студии отказались уступать дату, в результате чего творение Marvel вообще осталось без экранов IMAX