Новости Кино 11.03.2026 comment views icon

Marvel не считает "Мстители: Судный день" перегруженным, несмотря на 30+ персонажей: "Каждый получит свой момент"

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Фільм "Месники: Судний день" розкрив костюми 28 персонажів, включно з Тором і "класичним дизайном" Людей Ікс

Несмотря на гигантский актерский состав фильма «Мстители: Судный день», актер Marvel Льюис Пуллман уверяет: каждый из персонажей получит свой звездный момент на экране, а студия не считает проект «перегруженным»


Пуллман играет Стража в MCU, который возвращается в новом фильме братьев Руссо. «Мстители: Судный день» представит Роберта Дауни-младшего в роли ключевого злодея и вместе с тем соберет воедино массу старых и новых персонажей, среди которых Люди Икс, Громовержцы и Фантастическая четверка.

На официальной презентации Marvel представила около 30 персонажей, однако с каждой новой утечкой перечень только расширялся. Среди прочего добавились старый и новый Капитан Америка, а также Тор, которых показали в ранних тизерах. У фанов есть подозрения, что фильм будет слишком перегруженным камео и не каждый из персонажей получит достаточно экранного времени. Пуллман в интервью Esquire заверил, что такого не будет, а режиссеры и студия все продумали как следует.

Marvel не вважає "Месники: Судний день" перевантаженим, попри 30+ персонажів: "Кожен отримає свій момент"
Льюис Пуллман в роли Стража за кулисами фильма «Громовержцы»

«У каждого персонажа есть свой момент, который определяет его масштаб. Братья Руссо хорошо над этим поработали. Они не хотят, чтобы кто-то просто сидел на заднем плане».

Пуллман добавляет, что Руссо хорошо осознали ответственность, которую взяли на себя, собрав «одних из лучших актеров в мире».


«Случается много действительно захватывающих дуэтов. Фанаты будут в восторге. Так весело представлять это. Что, если бы А и Б работали вместе? Работали бы Б и Д вместе? Вы увидите, как многие из этих фантазий воплощаются в жизнь».

Несмотря на выпуск нескольких видеоанонсов, информации о фильме «Мстители: Судный день» на данный момент немного. Собственно, мы до сих пор не увидели полноценного изображения Дума, но это, вероятно, исправят с первым трейлером. Напомним, что тизеры на четырех собрали около 1 млрд просмотров.

«Мстители: Судный день» выйдет в кинотеатрах 18 декабря — в один день с «Дюной 3». Обе студии отказались уступать дату, в результате чего творение Marvel вообще осталось без экранов IMAX

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первый взгляд на четыре фильма о The Beatles: фото актеров в ролях Леннона, Маккартни, Харрисона и Старра
Создатели "Ты — космос" анонсировали фильм "Тореадоры из Васюковки": бюджет €2,5 млн, события перенесут в независимую Украину
Новая Лара Крофт избегает фильмов с Джоли, но изучает игры и комиксы Tomb Raider: "Я должна создать что-то свое"
Да начнутся Голодные игры! Вышел украинский тизер фильма "Рассвет жатвы" с юным Хеймитчем
После режиссуры 29 фильмов Мартин Скорсезе стал актером новых "Звездных войн"
"Пираты Карибского моря 6" выбрали персонажа, который заменит Джека Воробья
Первый за 10 лет фильм от режиссера "Пиратов Карибского моря" оценили в 88% на Rotten Tomatoes
Warner Bros. начала работу над фильмом "Игра престолов"
Режиссер новой "Обители зла" получил полный карт-бланш на съемки: "Это далеко от всего, что вы знали о Resident Evil"
"Дюна 3" оставила "Мстителей" без IMAX: все экраны забронированы на 3 недели с 18 декабря
Рекорд, но не тот: "Крик 7" принес худшие за 20 лет оценки для франшизы
Джейсон Стейтем сыграет сам себя в боевике "Джейсон Стейтем украл мой велосипед"
Стартовали съемки фильма "Джон Рэмбо": приквела к фильмам со Сталлоне с новым актером (первый постер)
Кассовые сборы: "Аватар 3" все еще без $2 млрд, а сиквел "28 лет спустя" стартовал вдвое хуже первого фильма
Джеймс Кэмерон: "Аватар 4" все еще "очень возможен", но надо учесть отзывы зрителей
Мэтт Дэймон похудел до "школьного" веса для съемок в "Одиссее" Нолана
Новая "Обитель зла" предложит опыт, идентичный игровому: "Это как американские горки с непрерывным экшеном"
Все о Векне: на Netflix выйдет спектакль "Очень странные дела. Первая тень"
Квентин Тарантино принес "детский стул" на съемки "Приключений Клиффа Бута" и все время сидел с режиссером
Трейлер "Дьявол носит Прада 2" побил "рекорд столетия" с 222 млн просмотров за сутки
"Проект Аве Мария" сняли без зеленых экранов, а корабль строили вручную
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить