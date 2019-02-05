Один из соавторов HoloLens покинул Apple после 3 лет работы над проектом дополненной реальности

Ави Бар-Зив, известный в качестве одного из создателей гарнитуры дополненной реальности Microsoft HoloLens, в 2016 году присоединился к Apple. На новом месте работы он также занимался проектом по разработке гарнитуры дополненной реальности. Но в прошлом месяце он покинул Apple.

Ави Бар-Зив ушёл из Apple без каких-либо конфликтов. В дальнейшем он намерен работать в качестве консультанта проектов дополненной реальности, а займётся собственными проектами. Прежде чем присоединиться к Apple в 2016 году, он работал в программе доставки при помощи дронов Amazon Prime Air, а также помогал разрабатывать технологические решения для сервиса Google Maps.

Судя по профилю Ави Бар-Зив в LinkedIn, в Apple он возглавлял команду по разработке прототипов, которая работала над «новым проектом». По слухам, Apple уже давно работает над собственной гарнитурой дополненной реальности. Выход готового продукта ожидается в следующем году.

Источник: Engadget