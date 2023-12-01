Одна крошечная страна принесла 15% дохода NVIDIA — почему ей нужно так много микросхем?

В третьем квартале доходы компании достигли $18,12 млрд, что на 206% больше, чем в прошлом году и значительную часть к этой сумме добавил Сингапур.

На страну пришлось 15% или $2,7 млрд дохода NVIDIA, согласно документам

Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В общей сложности доход от Сингапура в третьем квартале подскочил на 404,1% по сравнению с $562 млн в прошлом году, что вдвое превышает общий рост дохода производителя микросхем.

В рейтинге продаж NVIDIA за третий квартал Сингапур отстал только от США (34,77%), Тайваня (23,91%) и Китая, включая Гонконг (22,24%).

«Я считаю, что это связано с тем, что в Сингапуре достаточно много центров обработки данных и поставщиков облачных услуг», — сказал аналитик Maybank Securities Джарик Сит в комментарии CNBC. «Чипы также могут быть отправлены туда для сборки с другими продуктами и последующей отправки в другие страны».

Они также могут быть использованы для искусственного интеллекта, вычислительной техники и электромобилей, добавил Сит.

«Что крошечный город-государство делает со всеми этими чипами? Конечно, строит центры обработки данных!», — написал Сан Шин, ранее работавший директором по цифровым инновациям в Temasek и руководителем цифровой стратегии и архитектуры в GIC. «Страна стабильна и безопасна, здесь много талантов и надежная цифровая инфраструктура, а правительственная политика способствует цифровым службам и услугам данных».

В документах Комиссии также отражено, что 80% продаж NVIDIA в третьем квартале приходятся именно на сегмент центров обработки данных, тогда как остальные составляют игры, профессиональная визуализация, автомобильная индустрия и прочее.

«Поставщики облачных услуг обеспечили примерно половину дохода центров обработки данных, тогда как потребительские интернет-компании и предприятия составляли примерно вторую половину», — говорится в заявлении NVIDIA.

В январе 2022 года Сингапур отменил мораторий, который был наложен три года назад и временно приостанавливал высвобождение земли для использования центрами обработки данных. В июле страна предоставила права на разработку новых проектов центров обработки данных Equinix, Microsoft, китайскому поставщику решений для центров обработки данных GDS и объединению AirTrunk и ByteDance.

По состоянию на январь 2022 года в Сингапуре насчитывалось более 70 оперативных центров обработки данных. На город-государство по-прежнему приходится 60% общей мощности центров обработки данных в Юго-Восточной Азии.

Сингапур вышел на третье место в мире и первое в Азиатско-Тихоокеанском регионе по рейтингу рынка центров обработки данных.

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«Спрос на центры обработки данных в Сингапуре будет оставаться высоким благодаря быстрому росту цифровых приложений, электронной коммерции, Интернету вещей, искусственному интеллекту, криптотрейдингу, блокчейну, онлайн-играм и т.д. Переход к гибридной работе и цифровизации бизнеса также способствовали спросу на площади для центров обработки данных», — говорится в отчете Управления международной торговли США.

Источник: CNBC