Новости IT-бизнес 22.11.2023 в 11:12 comment views icon

Прибыль Nvidia выросла на 1259% на фоне бума спроса на чипы для систем искусственного интеллекта

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Nvidia опубликовала отчет о финансовых результатах по итогам работы в третьем квартале фискального 2024 года. При этом благодаря высокому спросу на чипы, используемые в системы искусственного интеллекта, компания смогла существенного нарастить доходы. Фактический показатель оказался существенно выше прогнозов аналитиков.

Квартальный доход Nvidia вырос на внушительные 206% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход составил $18,12 млрд при прогнозном показателе $16,18 млрд. Поступления от продажи чипов для центров обработки данных увеличились на 279% и достигли $14,51 млрд. Половину этой суммы принесли провайдеры облачной инфраструктуры, такие как Amazon. Игровой сегмент принес $2,86 млрд дохода.

Благодаря высоким доходам также резко выросла чистая прибыль Nvidia, достигнув $9,24 млрд или $3,71 на каждую акцию. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года эти показатели составляли $680 млн и $0,27, соответственно. Таким образом, прирост чистой прибыли составил 1259%.

Вместе с тем Nvidia прогнозирует негативное влияние некоторых факторов на финансовые показатели в следующем квартале. Это связано с экспортными ограничениями, влияющими на продажи компаниям в Китае и других странах. Хотя Nvidia ожидает, что «это снижение будет более чем компенсировано сильным ростом в других регионах». С учетом этого Nvidia прогнозирует доход в четвертом квартале в размере $20 млрд. Это означает прирост выручки примерно на 231%.

Источник: cnbc

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