«Один дома» — классический рождественский фильм, который чаще всего загружали на пиратских сайтах в 2022 году

Период для просмотра рождественских и новогодних фильмов официально начался, и как здесь обойтись без приключений Кевина МакКалистера? «Один дома», один из самых популярных праздничных фильмов, в этом году снова бил рекорды — правда, среди загрузок на пиратских сайтах.

TorrentFreak проанализировал данные из BitTorrent и опубликовал рейтинг «самых пиратских классических рождественских фильмов». Возглавил список первый фильм «Один дома» с Маколеем Калкиным, Джо Пеши и Дэниелом Стерном в главных ролях. Вторая часть рождественских приключений Кевина МакКалистера «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» заняла второе место. «Гринч», «Эльф» и «Гринч — похититель Рождества» закрывают пятерку лидеров этого года.

«Один дома» вышел на экраны в ноябре 1990 года. Маколей Калкин исполнил роль Кевина МакКалистера — маленького мальчика, смело защищающего свой дом от грабителей — после того, как семья случайно забыла его дома, уехав праздновать Рождество в Париж. Фильм собрал в прокате 476,7 миллиона долларов, и оставался самым кассовым вплоть до 2011 года, пока его не опередил «Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок».

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Актерская карьера харизматичного Калкина пошла вверх после выхода «Один дома», а сам фильм на долгие годы остается праздничной традицией для миллионов людей (о чем свидетельствует первое место в рейтинге TorrentFreak).

В этом видео можно просмотреть, как проходил процесс съемки «Один дома»:

Позже было выпущено несколько сиквелов, но ни в одном Калкин не снимался. Многие считают, что все, что не касается первых двух фильмов, является провалом, и создатели таким образом просто пытаются заработать на названии франшизы.

Если вы хотите еще раз пересмотреть «Один дома» или посмотреть его впервые для этого есть много законных путей. Фильм доступен для трансляции на Disney+, Prime Video, iTunes или YouTube. Украинские онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы к праздникам обычно добавляют фильм в бесплатную библиотеку.

Источник: Techspot