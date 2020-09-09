Официально: Премиальный электрический седан Lucid Air будет стоить от $80 тыс. до $169 тыс.

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Официальная презентация премиального электромобиля Lucid Air состоится уже сегодня ночью, однако разработчики решили напоследок подогреть интерес потенциальных клиентов обнародованием цен на новинку. Итак, в зависимости от версии электромобиль обойдется минимум в $80 тыс. и максимум — в $169 тыс. (без учета налоговых скидок).

Начальная версия Lucid Air будет доступна для покупки в 2022 году, ценник на нее стартует с отметки $80 тыс. (в США после скидок — $72,5 тыс.). Более оснащенную версию Lucid Air Touring можно будет приобрести уже в конце 2021 года по цене от $95 тыс. ($87,5 тыс. после скидок).

Самая продвинутая серийная версия электромобиля Lucid Air Grand Touring сможет выйдет на дороги уже в середине следующего года, заплатить за нее придется не менее $139 тыс. ($131,5 тыс. после скидок). И, наконец, лимитированная серия Lucid Air Dream Edition с уникальным набором возможностей поступит избранным клиентам весной 2021 года по цене $169 тыс. ($161,5 тыс. после скидки).

Для сравнения, самая дешевая Tesla Model S Long Range Plus обойдется покупателю в $74,990, версия Performance — в $94,990, а максимально насыщенный опциями вариант с автопилотом — в $111,490.

Интересно, что в далеком 2016 году разработчики Lucid Air обещали, что электромобиль получит мощность 1000 л.с., запас хода 640 км, «максималку» в 360 км/ч, разгон «до сотни» за 2,5 с и стоимость от $100 тыс. Последние данные свидетельствуют, что запас хода в самой дальнобойной версии новинки превысит 800 км (517 миль или 832 км по измерительному циклу EPA).

Подробные технические характеристики различных версий электромобиля Lucid Air мы узнаем уже завтра, также на мероприятии скорее всего представят электрокроссовер, который успели сфотографировать во время съемок в Калифорнии.

Источник: Electrek