Шпионы сняли электрический седан Lucid Air и неназванный кроссовер бренда без камуфляжа перед сентябрьской презентацией





Китайский стартап Lucid собирается провести официальную презентацию своего электрического премиум-седана Lucid Air уже 9 сентября 2020 года. В данный момент специалисты компании готовят необходимые маркетинговые материалы в Калифорнии, включая фото и видео — и за этим занятием их застал случайный свидетель.

В результате мы получили возможность увидеть как выглядит не только седан Lucid Air, но и неназванный пока кроссовер. И так как речь идет не о дорожных тестах, а о рекламных съемках, оба электромобиля не защищены камуфляжем.

Напомним, что впервые седан Lucid Air был показан публике в далеком 2016 году. С тех пор компания едва не обанкротилась, но инвестиции от Саудовского фонда в размере $1 млрд помогли производителю удержаться на плаву.

Недавние испытания показали, что электромобиль Lucid Air будет иметь запас хода порядка 800 км от батареи предположительной емкости 130 кВтч. Ранее также озвучивались мощность в 1000 л.с., разгон «до сотни» за 2,5 с, максималка в 350 км/ч и стоимость от $100 тыс. (потом уточнили, что начальная версия будет стоит всего $52,500). В любом случае финальные характеристики объявят на презентации.

Кроссовер Lucid ранее не демонстрировался публике даже в виде тизеров, тем интереснее рассмотреть его дизайн. Как видим, у обеих моделей прослеживается идентичная стилистика — двухцветное оформление, покатое лобовое стекло и решение нижней части дверц. С другой стороны кроссовер получил ряд типичных SUV-деталей в виде коротких свесов, более «квадратного» силуэта, защитной пластиковой юбки по периметру корпуса и креплению багажника на крыше.

Ждать официальной презентации новинок остается всего три недели, так что совсем скоро мы вернемся к более предметному обсуждению этих новинок.

Источник: Electrek