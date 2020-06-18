Lucid Motors назначил презентацию электрического премиум-седана Lucid Air на 9 сентября и попросил больше не называть его «убийцей» Tesla

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Калифорнийский производитель электромобилей Lucid Motors (старое название Atieva) в свое время наделало немало шума со своим многообещающим премиум-седаном Lucid Air. Судя по всему, компания смогла преодолеть трудности и последний все-таки увидит свет. Серийная версия Lucid Air будет представлена на специальном онлайн-мероприятии 9 сентября. Производитель обещает показать финальный дизайн Air, включая салон, а также предоставит новые подробности о технических характеристиках, конфигурации и ценах автомобиля.

В то же время клиентам, оформившим предварительные заказы, придется запастись терпением. Как сообщает TechCrunch, первая партия Lucid Air, которая должна сойти с производственной линии Lucid Motors в конце этого года, не появится в свободной продаже. Из-за COVID-19 Lucid Motors пришлось отложить клиентские поставки на начало 2021 года.

Презентация Lucid Air должна была пройти еще в апреле на Нью-Йоркском международном автосалоне (NYIAS). Однако, как и большинству других автосалонов и крупных мероприятий, NYIAS помешала пандемия. В прошлом месяце организаторы мероприятия объявили, что NYIAS в этом году не будет.

В конце 2018 года Lucid Motors оказалась на грани закрытия и уже готова была продать активы, но в итоге Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии бросил ей «спасательный круг» в виде $1 млрд инвестиций. В числе остального это помогло компании продолжить свой путь.

Lucid Motors впервые представила Lucid Air еще в 2016 году. Это седан премиум-класса мощностью 1000 л.с., запасом хода 640 км, разгоном «до сотни» за 2,5 с и стоимостью в $100 тыс. в максимальной комплектации. Интересно будет посмотреть, как изменились характеристики авто с того момента.

Забавно, накануне бывший главный технолог Model S Питер Роулинсон и нынешний CTO Lucid Motors обратился к общественности с просьбой перестать называть компанию «убийцей» Tesla. В Lucid Motors видят в Tesla, выходцами из которой и была основана Lucid Motors, «друга».

Источник: The Verge и Teslarati