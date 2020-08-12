Больше 800 км на одном заряде. Lucid Air готовится отобрать у Tesla Model S титул самого «дальнобойного» электромобиля

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Вполне возможно, у Tesla, наконец, появится достойный соперник.

На сегодняшний день электромобили Tesla являются неоспоримыми лидерами по дальности хода на одном заряде аккумулятора. Собственно, Tesla Model S в «дальнобойной» версии Long Range Plus с аккумулятором 100 кВт·ч имеет запас хода в 402 мили (647 км) по американскому измерительному циклу EPA, который считается наиболее точным. До сих пор никому не удалось даже приблизиться к этому показателю. Но вчера калифорнийский производитель электромобилей Lucid Motors (старое название Atieva) заявил, что запас хода его премиум-седана Lucid Air составит не 400 миль (643 км), как планировалось изначально, а целых 517 миль (832 км) по методике Агентства по охране окружающей среды США (U.S. EPA).

Для оценки дальности хода электромобиля Lucid Air компания Lucid Motors привлекла независимую фирму FEV North America, которая проводила испытания в Оберн-Хиллз (штат Мичиган). Специалисты FEV North America тестировали Lucid Air по протоколам Агентства по охране окружающей среды, закрепленном в стандарте SAEJ1634. Результаты вы можете видеть ниже.

Если эти данные получат официальное подтверждение EPA, то Lucid Air отберет у Tesla Model S Long Range Plus 2020 года лидерство, установив новый отраслевой рекорд. Отчета EPA придется подождать до весны 2021 года.

Lucid Motors не указывает точные данные о емкости аккумуляторного блока Lucid Air, но ранее звучало значение 130 кВт·ч.

Презентация серийной версии Lucid Ai запланирована на 9 сентября. Отгрузки первых автомобилей заказчикам должны стартовать в начале 2021 года.

Источник: Electrek