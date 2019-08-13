Официально: смартфон Meizu 16s Pro представят 28 августа





Китайские производители смартфонов, в особенности Xiaomi и Meizu, часто сначала анонсируют какое-то крупные событие при помощи тизеров, а затем в указанную дату публикуют очередной тизер, но уже с указанием точной даты премьеры смартфона. Накануне Meizu пообещала сделать важный анонс 13 августа, и производитель сдержал слово. Правда, этим анонсом стала вовсе не финальная версия прошивки Flyme 8 на базе операционной системы Android 9, а приглашение на презентацию следующего смартфона компании Meizu 16s Pro — улучшенной версии флагмана нынешнего флагмана Meizu 16s, вышедшего только в апреле. Мероприятие запланировано на 28 августа.

Само официальное тизерное изображение оформлено достаточно оригинально. Оно сделано в виде доски объявлений с множеством газетных вырезок с упоминанием грядущей новинки. Впрочем, кроме точной даты и подтверждения названия Meizu 16s Pro больше ничего конкретного из него не узнать, разве вы хорошо знаете китайский. С другой стороны, дизайн и основные характеристики этой модели уже секрета не представляют.

Дизайн передней панели у Meizu 16s Pro в точности такой же, как у Meizu 16s — без каких-либо вырезов и отверстий. Основная камера сохранила вертикальную ориентацию модулей и прежнее месторасположение (левый верхний угол), но модулей теперь три, а не два. Собственно, это и все внешние различия, не считая размеров (Meizu 16s Pro будет крупнее). С технической точки зрения новинка должна оказаться гораздо привлекательнее оригинала. Обновленной модели приписывают получит более качественный дисплей диагональю 6,2 дюйма с кадровой частотой 90 Гц, SoC Snapdragon 855+, 12 ГБ ОЗУ и 256-512 ГБ флэш-памяти, ОС Android 9.0 Pie с оболочкой Flyme 8. Тройная камера будет включать модули разрешением 48 и 20 Мп, а аккумулятор емкостью 4000 мА·ч получит поддержку быстрой 24-ваттной зарядки. Учитывая, что нынешняя модель Meizu 16s оснащается модулем NFC для бесконтактных платежей, у новой 16s Pro он тоже должен быть.

Утечка, допущенная вчера по ошибке администратором официального сайта Meizu, указывает, что Meizu 16s Pro с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти будет стоить $525. Также ожидается более доступная версия с 256 ГБ флэш-памяти. При таком уровне цен новинка представляется вполне интересным устройством. Но оттолкнуть покупателей могут недавние негативные новости о массовых сокращениях штата, закрытии магазинов и уходе ключевых топ-менеджеров из Meizu, особенно с учетом того, что Meizu и так никогда не славилась хорошей поддержкой своих устройств.

Источник: Gizmochina