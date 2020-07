Официально: Uber купил американский сервис по доставке еды из ресторанов Postmates за $2,65 млрд

Неделю назад в сети появились первые слухи о том, что Uber собирается приобрести американский сервис по доставке еды из ресторанов Postmates, который конкурирует с аналогичным подразделением компании Uber Eats. Информация The New York Times и The Wall Street Journal оказалась верной, причем как в плане сделки, так и в оценке стоимости покупки.

Вчера компания Uber объявила о сделке официально, заявив, что покупает конкурента за $2,65 млрд (напомним, что инсайдеры оценивали сделку в $2,6 млрд), сделку планируют полностью завершить к началу 2021 года. Интересно, что речь не идет о полном поглощении, Uber сохранит бренд и приложение Postmates, так что его пользователи смогут продолжить пользоваться привычным интерфейсом. Позиции Postmates традиционно сильны в Лос-Анджелесе и на Юго-Востоке США, так что именно здесь покупка дополнит возможности Uber Eats.

По данным исследовательской компании Edison Trends лидером американского рынка доставки еды выступает DoorDash, на долю которого пришлось 45% транзакций в июне текущего месяца. За этот же период Uber Eats получил 29% транзакций, но покупка Postmates позволит улучшить этот результат до 37%, заметно ближе подобравшись к лидеру.

Интересно, что Uber уже пытался купить GrubHub в начале текущего года (однако сделка сорвалась из-за антимонопольных норм), а Postmates уже обсуждал варианты своей продажи с DoorDash и GrubHub, а также планировал выйти на IPO в октябре текущего года.

Напомним, что 3 июня 2020 года сервис Uber Eats ушел из Украины, Чехии, Египета, Гондураса, Румынии, Саудовской Аравии, Уругвая и ОАЭ.

Источник: Engadget