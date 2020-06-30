WSJ: Uber собирается приобрести за $2,6 млрд американский сервис по доставке еды из ресторанов Postmates

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Как вы помните, сервис доставки еды Uber Eats ушел из Украины в самом начале лета, так как не смог закрепиться на нашем рынке, заняв первое или второе место в сегменте. Компания решила бросить освободившиеся ресурсы на упрочение своей позиции на ключевых рынках и, по данным The New York Times, практически договорилась о покупке компании-конкурента Postmates.

Сервис Postmates занимается курьерской доставкой заказов из кафе и ресторанов в США, при этом по различным оценкам в прошлом году занимал долю рынка вдвое меньше, чем Uber Eats. Соответственно, приобретение Postmates позволит Uber обогнать или приблизиться к главным конкурентам в лице DoorDash и GrubHub на рынке США.

Впрочем, пандемия коронавируса привела к резкому росту популярности подобных сервисов и в данный момент ситуация в сегменте активно меняется, причем в пользу DoorDash.

Инсайдеры The Wall Street Journal отметили, что Uber сделал предложение о покупке в размере $2,6 млрд, при этом сделка находится на финальном этапе утверждения. Впрочем, пока сделка не подписана (ожидается, что это произойдет на текущей неделе), все еще может измениться, так что для окончательной оценки ситуации стоит подождать официального подтверждения.

Интересно, что Uber уже пытался купить GrubHub в начале текущего года, а Postmates уже обсуждал варианты своей продажи с DoorDash и GrubHub.

Напомним, что 3 июня сервис Uber Eats ушел из Украины, Чехии, Египета, Гондураса, Румынии, Саудовской Аравии, Уругвая и ОАЭ.

Источник: The Verge