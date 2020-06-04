Оформление пенсии онлайн и электронная трудовая книжка. Минцифры анонсировало добавление еще двух услуг в «Дію»

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На апрельской презентации электронных паспортов в приложении «Дія» министерство цифровой трансформации Украины еще раз подтвердило одну из своих главных целей — оцифровать топ-50 наиболее популярных государственных услуг к концу этого года. И вот сейчас были объявлены еще две государственные услуги, которые вскоре станут доступны украинцам на платформе «Дія»: оформление пенсии онлайн и электронная трудовая книга.

Вчера Кабмин окончательно утвердил законопроект, который позволит вести учет трудовой деятельности работника в электронной форме. Он предусматривает ведение реестра трудовых книжек в электронной форме. Новый реестр станет частью реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Также этот законопроект урегулирует вопрос относительно автоматического назначения пенсии по возрасту.

После вступления в силу (впереди — голосование в раде и подписание президентом) пенсию можно будет оформить онлайн через личный электронный кабинет на сайте электронных услуг Пенсионного фонда Украины или сайте электронного правительства «Дія».

«Через 3 месяца будут запущены новые социальные сервисы», — отметила министр социальной политики Марина Лазебная, отметив, что при достижении соответствующего возраста предлагаемый размер пенсии будет начислен автоматически. При необходимости работник сможет внести уточнения в эти расчеты.

Министр подчеркнула, что реестр появится не сразу — его наполнение данными займет до пяти лет. Оригинал трудовой книжки останется у работника.

Источник: КМУ и Дія (1 и 2)