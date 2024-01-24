Туше, Apple: Spotify запустит собственную платежную систему для пользователей iOS в ЕС — все благодаря закону DMA

Spotify вместе с Google, Apple, Meta и другими техногигантами готовится к внесению существенных изменений в ключевые сервисы, чтобы соответствовать новым правилам ЕС (речь идет о Законе о цифровых рынках), или DMA (Digital Market Act), который заработает с 7 марта. Значительная часть этих изменений — запуск крупнейшим музыкальным стримингом собственной платежной системы внутри приложения для iOS.

Со вступлением в силу нашумевших правил DMA, которые, среди прочего, запрещают скрытые комиссии, Spotify предложит пользователям ЕС (Украина имеет хорошие шансы стать полноценным членом Евросоюза до 2030 года) возможность покупки премиум-подписки или перехода с индивидуального плана на план Duo или Family непосредственно в приложении — в обход App Store.

Относительно Spotify, стриминг не позволяет пользователям оплачивать подписку через внутреннюю платежную систему Apple с 2016 года и уже давно критикует 30% комиссию по платежам, которую производитель iPhone взимает с разработчиков приложений. В прошлом году Spotify полностью отказался от использования платежной системы Apple – ранее компания разрешала пользователям iOS, оформившим подписку до 2016 года, продолжать платить через внутреннюю платежную систему Apple.

В Spotify отдельно отмечают, что с внедрением поддержки внутренних платежей пользователи также смогут покупать аудиокниги из библиотеки непосредственно в том же приложении — без необходимости перехода на внешние ресурсы. Стриминг обещает «справедливые цены на подписки и покупки без доплаты дополнительной комиссии Apple (+30%)». Также Spotify сможет показывать цены на подписку, а также информировать пользователей iOS о предложениях и акциях прямо в приложении — в настоящее время правилам App Store это запрещено, так что стриминг ограничивается примечанием, где можно посмотреть цены, и сообщает об отсутствии возможности оплатить подписку в приложении.

Напоследок стоит упомянуть крылатое изречение о «бесплатном сыре». Вопрос в том, насколько меньше окажется комиссия Spotify и действительно ли потребители получат более низкие цены. Эти изменения касаются только ЕС, тогда как в США и других странах законодательство отличается — и Apple активно защищает собственную бизнес-модель и свои деньги. Это часть более широкой истории протеста Spotify, Epic и других против правил App Store – подробнее об этом рассказывали здесь.

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