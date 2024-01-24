Новости Софт 24.01.2024 в 15:42 comment views icon

Туше, Apple: Spotify запустит собственную платежную систему для пользователей iOS в ЕС — все благодаря закону DMA

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Spotify вместе с Google, Apple, Meta и другими техногигантами готовится к внесению существенных изменений в ключевые сервисы, чтобы соответствовать новым правилам ЕС (речь идет о Законе о цифровых рынках), или DMA (Digital Market Act), который заработает с 7 марта. Значительная часть этих изменений — запуск крупнейшим музыкальным стримингом собственной платежной системы внутри приложения для iOS.

Со вступлением в силу нашумевших правил DMA, которые, среди прочего, запрещают скрытые комиссии, Spotify предложит пользователям ЕС (Украина имеет хорошие шансы стать полноценным членом Евросоюза до 2030 года) возможность покупки премиум-подписки или перехода с индивидуального плана на план Duo или Family непосредственно в приложении — в обход App Store.

Относительно Spotify, стриминг не позволяет пользователям оплачивать подписку через внутреннюю платежную систему Apple с 2016 года и уже давно критикует 30% комиссию по платежам, которую производитель iPhone взимает с разработчиков приложений. В прошлом году Spotify полностью отказался от использования платежной системы Apple – ранее компания разрешала пользователям iOS, оформившим подписку до 2016 года, продолжать платить через внутреннюю платежную систему Apple.

Туше, Apple: Spotify запустит собственную платежную систему для пользователей iOS в ЕС — все благодаря закону DMA

В Spotify отдельно отмечают, что с внедрением поддержки внутренних платежей пользователи также смогут покупать аудиокниги из библиотеки непосредственно в том же приложении — без необходимости перехода на внешние ресурсы. Стриминг обещает «справедливые цены на подписки и покупки без доплаты дополнительной комиссии Apple (+30%)». Также Spotify сможет показывать цены на подписку, а также информировать пользователей iOS о предложениях и акциях прямо в приложении — в настоящее время правилам App Store это запрещено, так что стриминг ограничивается примечанием, где можно посмотреть цены, и сообщает об отсутствии возможности оплатить подписку в приложении.

Напоследок стоит упомянуть крылатое изречение о «бесплатном сыре». Вопрос в том, насколько меньше окажется комиссия Spotify и действительно ли потребители получат более низкие цены. Эти изменения касаются только ЕС, тогда как в США и других странах законодательство отличается — и Apple активно защищает собственную бизнес-модель и свои деньги. Это часть более широкой истории протеста Spotify, Epic и других против правил App Store – подробнее об этом рассказывали здесь.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Ракетна система та дистанційне керування для кулемета. Які розробки для армії фінансують волонтери
Безплатний ремонт бойових пташок для ЗСУ. Як ми повернули 63 дрони на авдіївський напрямок
Відновлюють авто для ЗСУ. Як волонтери об’єдналися з майстрами СТО і повертають «убиту» техніку до життя

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить