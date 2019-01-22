Омелян: маршрутки должны «исчезнуть как класс», а киевский вокзал нужно трансформировать в «общественное пространство»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян затеял очередную транспортную революцию – вторую по значимости после запуска Hyperloop. На этот раз министр объявил войну маршруткам и намерен добиваться полного их устранения с дорог. Как минимум, в крупных городах.

Владимир Омелян считает, что в крупных городах Украины пассажирские перевозки должны осуществлять большие автобусы и другой общественный транспорт, а маршрутки «не имеют права на жизнь» и должны «исчезнуть как класс». Об этом он заявил в интервью на «5 канале».

«Я убежден, что альтернативы большим автобусам в больших городах нет. Все маршрутки должны исчезнуть как класс — в Киеве, Днепре, Харькове. Их не может быть, они не имеют права на жизнь. Это (ситуация с маршрутными такси в Украине, — ред.) было вызвано, видимо, бесконтрольностью и другими проблемами, но так происходить не может, и мы приложим все усилия, чтобы они (маршрутки, — ред.) исчезли», — заявил Владимир Омелян.

Дополнительно министр отметил, что в скором времени начнутся проверки перевозчиков. Действовавший до 1 января мораторий на проверки бизнеса привёл к массовым нарушениям, касающимся безопасности перевозок. По словам министра, не всегда рынок сам может всё регулировать лучшим образом.

«Это та ситуация, когда мы говорим, что рынок сам все урегулирует, — это не всегда правда. Да, когда есть высокая конкуренция — это очень хорошо. Государство должно это стимулировать, и мы это делаем, но должен быть строгий контроль. В своё время была сделана большая ошибка, когда был наложен мораторий на любые проверки. В итоге мы получили то, что имеем сегодня — абсолютная бесконтрольность безопасности. С 1 января 2019 он (мораторий — ред.) уже остановлен, слава Богу, и мы сейчас выходим уже на полноценные проверки не только подвижного состава, но и автобаз, состояния водителей и всего остального», — Отметил Владимир Омелян.

Министр инфраструктуры уверен, что уже в этом году ситуация с маршрутными перевозками удастся существенно изменить. Также он отмечает, что благодаря автобусной реформе, которая была проведена в прошлом году, уже в этом году появятся десятки новых маршрутов с новыми автобусами «Неоплан». Скоро эти маршруты будут официально представлены, но пока что министр не назвал более конкретные сроки.

Кроме того, Владимир Омелян рассказал о планах трансформировать Центральный киевский вокзал в общественное пространство. По его мнению, на текущий момент сам вокзал и окружающая территория используются недостаточно эффективно, и эту ситуацию нужно исправлять. Совместно с органами власти Киева будут наработаны решения, чтобы трансформировать вокзал и близлежащие территории. В результате, вокзал перестанет быть только местом посадки на поезда и пригородные электрички, а станет дополнительным местом отдыха и проведения досуга. Это долгосрочный проект, работы над которым только начинаются.

Источник: «5 канал»