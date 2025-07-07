Новости Кино 07.07.2025 в 16:35 comment views icon

«Он Человек из Стали, а не из болтовни»: режиссеры «Супермена» высмеяли сами себя в новом эпизоде «Рика и Морти»

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

«Он Человек из Стали, а не из болтовни»: режиссеры «Супермена» высмеяли сами себя в новом эпизоде «Рика и Морти»

Два главных супергеройских режиссера появились в новом эпизоде «Рика и Морти» в ролях самих себя. На фоне неоднозначных отзывов о «Супермене» их присутствие делает все лучше.

Камео Джеймса Ганна и Зака Снайдера состоялось в 7-м эпизоде 8-го сезона под названием «Ricker Than Fiction», вышедшем 6 июля. И хотя они известны разными подходами к Супермену — на этот раз объединились не для DC, а ради шуток в анимационном мире.

В центре эпизода — сцена в кафетерии Warner Bros, где Ганн и Снайдер встречаются и подшучивают друг над другом. Снайдер (автор «Человека из стали») подкалывает Ганна: «Только что увидел твою новую версию Супермена. Мой совет: он Человек из стали, а не из болтовни». И добавляет: «Сделай больше кадров, где он дерется!».

В эпизоде Ганн играет роль режиссера вымышленной франшизы Maximum Velocitree — именно на эту серию фильмов возмущенно реагируют Рик и Морти. Такая себе ирония на многие провалы реальных фильмов. После визита в студию они решают переписать историю сами, похитив Мовилайзер — устройство, позволяющее редактировать фильмы на ходу.

Несмотря на открытый троллинг друг друга, режиссеры охотно согласились на участие в проекте. Как рассказал исполнительный продюсер шоу Скотт Мардер, Ганн записывал свои реплики буквально на следующее утро после завершения съемок нового «Супермена».

«Оба парня как бы намекнули, что смотрят это шоу в свободное время. Так что они были в восторге от возможности стать частью этого мира — никакого сопротивления или напряжения. Наоборот, они смеялись над всем, что мы им подбрасывали. Если честно, у нас было еще больше шуток и приколов, которые мы могли бы использовать. Но они просто отшучивались», — добавляет Скотт Мардер.

Хотя эпизод не связан с DC, он удачно иронизирует над супергеройской индустрией, фанатскими войнами и подходами режиссеров. Стоит лишь вспомнить, как долго и громко Джеймс Ганн рекламирует нового «Супермена», но за несколько дней до премьеры заговорили о его провале. Перезапуск супергеройской вселенной, которая и раньше испытывала финансовые удары, сейчас задача №1, в которую вложили сотни миллионов. Но трудно сказать о неизбежном успехе после фразы первых зрителей о последний гвоздь в гроб супергероики. Хотя утверждать, что все отзывы были плохими — было бы ложью.

Источник: Games Radar / Variety

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