Появились ранние реакции на «Супермена» — невероятно красивый фильм для просмотра в IMAX, Дэвид Коренсвет «на высоте»

Новый «Супермен» полноценно дебютирует в кинотеатрах в июле, однако в сети уже появились первые реакции — от людей, которые имели возможность посмотреть 30 минут фильма на рекламном мероприятии в Бразилии.

Сайт Games Radar собрал несколько отзывов из соцсетей, и все они чрезвычайно положительные — фильм называют визуально привлекательным, восхваляя актерскую игру Дэвида Коренсвета (Кларк Кент / Супермен) и его химию с Рэйчел Броснахен (Лоис Лейн).

«До того, как я посмотрел первые 30 минут «Супермена», я целый день чувствовал себя безнадежным. Это было невероятно прекрасно, а время пролетело незаметно», — пишет один фанат.

Второй согласился с этим мнением: «Дэвид так прекрасен в переходе от Кларка к Супермену, и его химия с Рэйчел. Я видел многое, и еще многое не видел».

«Только что посмотрел 30 минут «Супермена», сцена с полетом уникальна, и вы можете почувствовать его скорость. IMAX обязателен для этого фильма», — посоветовал еще один зритель.

Новый «Супермен», ранее известный под названием «Супермен: Наследие» — это первый фильм в обновленной киновселенной DC, которой руководят выходцы из Marvel Джеймс Ганн и Питер Сафран. Дэвид Коренсвет играет молодого Кларка Кента, который, судя по последнему трейлеру, спасает мир благодаря доброте собственного сердца — несмотря на то, что думают граждане и политики о его мотивации.

Среди остального актерского состава появляются Изабела Мерсед (Девушка-Ястреб), Сара Сампайо (Ева Тешмахе), Эди Гатеги (Мистер Террифик), Натан Филион (Зеленый Фонарь), Энтони Кэрриган (Метаморфо), вышеупомянутая Броснахен в роли журналистки и любовного интереса Кларка Лоис Лейн и Николас Холт в роли злодея Лекса Лютора. Также в фильме появится сын Кристофера Рива, который играл Кларка Кента в 1978 году, в роли телерепортера, и, вероятно, мы увидим камео новой Супергерл в исполнении звезды «Дома дракона» Милли Алкок.

Перечень огромный, но Джеймс Ганн раньше заверил, что это не запутает киноманов.

«Я показал фильм многим людям и видел, что они не озадачены. Так что я точно знаю, что это не запутает. Мы привыкли смотреть фильмы с главными героями, и Супермен — это точно главный герой «Супермена». У него есть друзья и то, что у них есть знаки различия на костюмах или суперсилы, не означает, что они не похожи на любого другого второстепенного персонажа», — говорит Ганн. «У «Оппенгеймера» в три раза больше персонажей, чем у нас. Так что я думаю, что с количеством людей все в порядке».

Хотя точный сюжет фильма держат в тайне Ганн ранее дал несколько намеков: это не история происхождения, поэтому развернутого вступления с отцом Супермена или времен взросления Кларка в Смолвиле не будет, вместо этого история сосредоточится на ранних днях персонажа в Метрополисе, когда он все еще ищет правильный способ использовать свои силы на благо Земли и утверждается как один из ведущих репортеров The Daily Planet.

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По словам Ганна, главное отличие фильма от остальных проектов DC будет заключаться в том, что Супермен в исполнении Дэвида Коренсвета не будет «темным и резким», а станет скорее семейным персонажем, который будет символизировать надежду на лучшее.

В украинских кинотеатрах «Супермен» стартует 11 июля. До этого мы уже видели несколько кадров и трейлеры (причем первый принес рекордные для Warner Bros. и DC просмотры), а сегодня вышел клип, который показал напряженное и взрывное противостояние между Человеком из стали и Лексом Лютором.