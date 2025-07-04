Известный сайт забыл об эмбарго и выдал обзор «Супермена» заранее, вердикт — последний гвоздь в крышку «гроба супергероики»

Сайт The Daily Beast по ошибке опубликовал рецензию на «Супермена» за пять дней до отмены эмбарго — публикацию довольно быстро удалили, но разве что-то может так просто исчезнуть из интернета? Все бы ничего, но обзор называет фильм «последним гвоздем в крышку гроба супергероики», так что кому не позавидуешь в эти выходные, так это пиарщикам Warner Bros.

Как отмечает Word of Real, официально эмбарго на «Супермена» отменяется 8 июля, несмотря на то, что фильм уже был показан в некоторых кинотеатрах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Первые отзывы зрителей были чрезвычайно позитивными, но хотелось увидеть, что скажут критики. Похоже, ничего хорошего.

Рецензию The Daily Beast активно распространяют в интернете и ее содержание вполне соответствует заголовку. На самом деле, слухи о том, что с новым «Суперменом» что-то пошло не так, ходят уже довольно давно, а зрители тестовых показов сетовали на беспорядочный и очень запутанный сюжет. После одного из таких DC сменила монтажеров, сократила 25 минут материала и убрала «комедийную тональность» — в дополнение к ранее проведенным пересъемкам.

До утечки обзора, ожидалось, что в стартовый уик-энд «Супермен» принесет около $100 млн. Бюджет фильма, напомним, составил около $225 млн — сумма, которая требует финальных заработков примерно в $700 млн для безубыточности. Однако следует отметить, что указанный бюджет не включает расходы на маркетинг, поэтому «цифра успешности» может быть еще больше.

Новый «Супермен» привлек на главные роли Дэвида Коренсвета (Кларк Кент и Супермен), Николаса Холта (злодей Лекс Лютор) и Рэйчел Броснахен (Лоис Лейн), а также покажет несколько камео других супергероев, в том числе Метаморфо (Энтони Кэрриган), Девушку-Ястреба (Изабелла Мерсед), Зеленого Фонаря (Натан Филион), Мистера Террифика (Эдди Гатеги), а также Инженера (Мария Габриэла де Фария). Также в фильме появится сын Кристофера Рива, который играл Кларка Кента в 1978 году, в роли телерепортера, и, вероятно, мы увидим камео новой Супергерл в исполнении звезды «Дома дракона» Милли Алкок.

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Напомним, что первый тизер-трейлер фильма собрал рекордные для DC и Warner Bros. 250 млн просмотров за сутки, а премьера в Украине запланирована на 10 июля.