OnePlus 15T сохранит 50 МП камеры, но с несколько худшими характеристиками

Новая утечка из Китая раскрыла характеристики основной камеры будущего OnePlus 15T. Смартфон готовят в качестве преемника OnePlus 13T, который дебютировал в апреле прошлого года. И если поклонники бренда ждали заметного апгрейда фото модуля, похоже, его не будет. Даже наоборот, ожидается даже ухудшение характеристик.





По предварительным данным, OnePlus 15T получит ту же конфигурацию камер на задней панели, что и 13T. Основной модуль будет иметь 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 700 формата 1/1,56 дюйма с оптической стабилизацией. Светосила останется на уровне f/1.8.

В то же время телефото камера также будет иметь разрешение 50 МП, будет иметь оптическую систему стабилизации изображения и будет использовать сенсор Samsung ISOCELL JN5 формата 1/2,76 дюйма. Единственное изменение, о котором говорит источник, касается диафрагмы: вместо f/2.0 у 13T новинка якобы получит f/2.8. Другими словами, оптика станет немного хуже — менее светосильной. Это потенциально повлияет на съемку в условиях слабого освещения и может увеличить количество шумов на снимках.

Других изменений в камерах пока не упоминают. Фронтальная камера, по предварительным слухам, будет иметь 16-мегапиксельный сенсор.





Что касается других технических характеристик, ранее сообщалось, что OnePlus 15T будет работать на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также ему приписывают самый большой аккумулятор среди смартфонов такого размера, хотя точную емкость источники пока не называют. Устройство будет иметь 6,32-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K. Детали относительно частоты обновления или яркости пока отсутствуют.

Таким образом, если утечка подтвердится, OnePlus 15T не предложит заметных изменений в фотовозможностях по сравнению с предшественником, и даже имеет немного худшие характеристики камеры. Основная ставка, вероятно, будет делаться на производительность и автономность.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: gsmarena