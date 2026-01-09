OnePlus Turbo 6 и 6V получили батареи на 9000 мА-ч в тонком корпусе и зарядку 80 Вт

В последнее время аккумуляторы в смартфонах развиваются быстрее большинства других компонентов. Это очередной раз доказала OnePlus, представив новые модели OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V. Каждая из них получила батарею емкостью 9000 мА-ч. При этом это не «кирпичи»: толщина корпуса составляет 8,5 мм, а вес — 215 г.

Оба смартфона оснащены 6,78-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 1272p+, 10-битной цветопередачей и пиковой яркостью 1800 нит. Дисплеи поддерживают DC Dimming и высокочастотную PWM-регулировку 3840 Гц.

OnePlus Turbo 6

Обе модели очень похожи, но Turbo 6 позиционируется как более производительный вариант. Дисплей поддерживает частоту обновления 165 Гц и имеет сертификации ProXDR, HDR Vivid и Xreal.

OnePlus Turbo 6 работает на процессоре OnePlus Turbo 6 Snapdragon 8s Gen 4 и получила несколько вспомогательных чипов. Игровое ядро Fengchi Game Kernel позволяет запускать игры с частотой до 165 кадров в секунду, в соответствии с частотой обновления экрана. Также здесь есть чип G1 для улучшения связи Wi-Fi и отдельный контроллер сенсорного ввода с частотой опроса до 330 Гц. Устройство имеет до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ быстрого хранилища UFS 4.1.

OnePlus Turbo 6V

Дисплей Turbo 6V работает на максимальной частоте 144 Гц. Эта модель основана на процессоре Snapdragon 7s Gen 4 (как в Redmi Note 15 Pro+ и Poco M8 Pro 5G) и имеет только чип для сенсорного ввода. Как и старшая модель, смартфон оснащен большой испарительной камерой и несколькими слоями теплоотвода. Разница заметна и в памяти. Turbo 6V ограничивается 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 емкостью до 512 ГБ.

Обе модели получили одинаковые камеры. На задней панели расположена двойная камера. Основной модуль на 50 Мп с апертурой f/1,88 поддерживает оптическую стабилизацию и запись видео 4K при 60 кадрах в секунду. Ее дополняет 2 Мп монохромный вспомогательный сенсор. Фронтальная камера — 16 Мп (f/2,4) с поддержкой записи видео 1080p@30fps.

Ключевая особенность серии OnePlus Turbo 6 — автономность. Батарея на 9000 мА-ч поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт или до 55 Вт через PPS. По данным OnePlus, Turbo 6 обеспечивает до 10,6 часа игр или 22,5 часа просмотра коротких видео. Turbo 6V демонстрирует похожие показатели: 10,5 часа игр и до 25,6 часа просмотра TikTok. Обе модели поддерживают реверсивную зарядку мощностью 27 Вт.

В плане подключений смартфоны предлагают USB-C 2.0, Bluetooth с поддержкой aptX Adaptive, LDAC и LHDC 5.0. Turbo 6 получил Wi-Fi 7 (2×2), тогда как Turbo 6V ограничивается Wi-Fi 6 (1×1). Разъема 3,5 мм и слота microSD нет. Обе модели имеют сертификации защиты IP66, IP68 и IP69 от пыли и воды, а также оптические сканеры отпечатков пальцев под экраном.

Цена

Цена OnePlus Turbo 6 в Киате составляет $330 за конфигурацию 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Однако OnePlus временно снизила цену устройства до $300 в черном, серебристом и зеленом цветах. Конфигурации 12/512 ГБ и 16/512 ГБ стоят $415 и $445 соответственно.

Цена Turbo 6V начинается от $270 за версию 8/256 ГБ или от $243 в течение периода предпродажи. OnePlus также предлагает Turbo 6V в версиях 12/256 ГБ ($300) и 12/512 ГБ ($345). В рамках предпродажи действует скидка около $29.

