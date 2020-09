Онлайн-сервис автоматизации действий IFTTT представил платную Pro-подписку (в бесплатной версии можно будет создать всего 3 своих апплета)

Популярный в среде любителей автоматизировать полезные действия с помощью индивидуальных сценариев онлайн-сервис IFTTT объявил о запуске платной подписки IFTTT Pro. Таким образом теперь самые продвинутые и требовательные пользователи получат максимально возможную функциональность (но за деньги), а любителей ограничат всего тремя собственными апплетами.

Напомним, что сервис IFTTT (IF THIS THEN THAT) позволяет выбрать триггеры (практически любое событие, начиная с SMS, почты или поста в социальной сети) и соответствующие им действия (управление умным домом, уведомления для смартфона, отправка письма и т.д.). При желании можно настроить систему так, что она будет напоминать о важных событиях, управлять музыкой, климатической установкой, сообщать о скором прибытии домой и т.д.

Ранее пользователи могли создавать неограниченное количество сценариев вида «если-событие-то-сделать», однако апплеты были ограничены одним действием (то есть, одно событие — одна реакция). Теперь же пользователи платной версии IFTTT Pro получат возможность задавать несколько действий в ответ на одно событие (например, звонок в дверь с помощью Ring может запустить целый перечень действий, вроде постановки музыки на паузу, включение света над крыльцом и отправки SMS на телефон хозяина).

В числе дополнительных преимуществ для Pro-подписчиков в IFTTT называют многошаговые сценарии, дополнительные запросы и условную логику, а также более быстрое исполнение сценариев (апплетов). Месячная подписка на план IFTTT Pro обойдется в $9,99, но на первый год действия услуги компания предложила подписчикам установить собственную цену (акция продлится до 7 октября 2020 года).

Отметим, что бесплатные пользователи смогут создавать только три собственных апплета, но по всей видимости, смогут пользоваться большим количеством апплетов, созданных другими пользователями.

Источник: The Verge, IFTTT