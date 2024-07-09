OnlyFans для нейросетей провел первый в истории конкурс «Мисс ИИ» — кто победил?

Онлайн-платформа Fanvue стала спонсором конкурса «Мисс ИИ», на котором были определены победительницы. Это платформа, которая позволяет авторам размещать контент, при создании которого применялся искусственный интеллект. Три первых награды Fanvue World AI Creator Awards вместе составляют $20 000.

В первом конкурсе «Мисс ИИ» участвовали женщины, созданные искусственным интеллектом. Список победителей возглавили виртуальные персоны из Марокко, Франции и Португалии. На платформе Fanvue создатели обмениваются монетизированным контентом со своими подписчиками. Но в отличие от многих других подобных сайтов, она позволяет публиковать контент, созданный искусственным интеллектом, если он соответствует правилам сообщества и четко обозначен как искусственный.

В конкурсе приняли участие полторы тысячи создателей. Автор, создавшая победительницу «Мисс ИИ», получит вознаграждение в $13 000, включая денежный приз в $5000 и PR-поддержку. Жюри состоит из историка конкурса, медиапредпринимателя и двух разработчиков ИИ. Участниц оценивали по их реалистичности, технике и социальному влиянию.

Победительница: Кенза Лейли (Kenza Layli)

Кенза Лейли является крупнейшей инфлюенсеркой среди финалисток, у нее более 193 000 подписчиков в Instagram. Марокканская виртуальная девушка является одной из трех созданных искусственным интеллектом братьев и сестер с общим количеством подписчиков более 300 000.

Второе место: Лалина (Lalina)

«Француженка» Лалина была создана, чтобы выглядеть максимально реалистично. Она имеет более 95 000 подписчиков в Instagram.

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Третье место: Оливия С (Olivia C)

Оливия Си, португальская ИИ-модель, описывается как ИИ-путешественница в большом реальном мире. Ее создатель использует Midjourney для создания изображений и Adobe AI для их совершенствования.

Аяна Рейнбоу (Aiyana Rainbow)

Эта участница из Румынии, она пропагандирует «любовь и разнообразие во всех формах». Аяну Рейнбоу описывают как защитницу ЛГБТК+ сообщества. Она работает на основе ChatGPT и LeonardoAI.

Энн Керди (Anne Kerdi)

Энн Керди тоже представляет Францию. Она стремится демократизировать искусственный интеллект, «демонстрируя его возможности в создании изображений, текстов, аудио и видео».

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Айлия Лу (Ailya Lou)

Айля Лу описана как «японо-афро-бразильская художница» с глубокими корнями в бразильской культуре. Она создана с помощью текстовых подсказок, поступающих в программное обеспечение ИИ.

Элиза Хан (Eliza Khan)

Элиза Хан очень влиятельна в мире ИИ в Бангладеш. Она рассказывает о трендах молодого поколения и мечтает о более инклюзивном мире.

Асена Илик (Asena Ilik)

Цель Асены Илик — показать, как можно стать инфлюенсером «не продавая секс»и. Турецкая модель, кажется, автолюбитель, если об этом свидетельствует ее лента в Instagram.

Серен Ай (Seren Ay)

Серен Ай описывается как первая представительница бренда искусственного интеллекта в Турции. Ее контент показывает, как она выполняет работу, в которой доминируют мужчины, а ее фотографии иногда могут содержать элементы путешествий во времени.

Зара Шатавари (Zara Shatavari)

Зара Шатавари из Индии была создана, чтобы стать лицом женской гормональной добавки под названием Hermones, но неясно, продолжается ли партнерство. Согласно описанию, она выступает за доступ к медицинской помощи и информирует общество о гормональном дисбалансе.

Источник: Busines Insider

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