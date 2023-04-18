Изображение, созданное ИИ, выиграло всемирный фотоконкурс – художник отказался от премии и раскрыл свой замысел

Берлинский фотохудожник создал фотографию с помощью ИИ и подал ее на всемирный фотоконкурс Sony World Photography Awards. После оглашения информации о победе Борис Эльдагсен объявил, что фото не настоящее и отказался от премии в $5000, фотоаппаратуры Sony, поездки в Лондон на церемонию награждения, помощь в организации выставки и издании книги. Целью своего участия он назвал проверку готовности конкурсов различать фото и сгенерированные изображения, а также попытку инициировать дискуссию.

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На открытом всемирном конкурсе Эльдагсен представил изображение под названием «THE ELECTRICIAN» в категории «Креатив». Композиция представляет собой портрет двух женщин, выполненный в стиле 1940-х годов.

Изображение является частью серии работ художника «Псевдомнезия: фальшивые воспоминания» (PSEUDOMNESIA: Fake Memories). Псевдомнезия – медицинский термин, обозначающий воспоминания о событиях, которых никогда не было. Как можно заключить из названия, работы серии выполнены с помощью ИИ.

«ИИ-изображения и фотография не должны конкурировать друг с другом в такой награде. Это разные сущности. ИИ — это не фотография. Поэтому я не приму награду. Участвуя в открытых фотоконкурсах, я хочу ускорить процесс организаторов премии, чтобы они осознали эту разницу и создали отдельные конкурсы для изображений, сгенерированных ИИ». «Я подал заявку как наглая обезьяна, чтобы узнать, готовы ли конкурсы к участию изображений ИИ. Они не готовы. Нам, фотомиру, нужна открытая дискуссия. Дискуссия о том, что мы хотим считать фотографией, а что нет. Достаточно ли обширно понятие фотографии, чтобы в него вошли изображения ИИ, или это будет ошибкой?»

Художник раскрыл обстоятельства и выразил свой отказ несколько экстравагантно: он без приглашения поднялся на сцену и произнес свою речь. Изначально Эльдагсен рассчитывал, что получит шанс высказаться, когда ему предоставят слово как победителю. Но организаторы позволили выступить лишь победителю общего конкурса.

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Победа Эльдагсена вызвала споры: фотографы сожалели, что изображение, созданное без какой-либо камеры или выбора освещения, смогло получить высший приз в области фотографии, выиграв у реальных фото. Но сам художник не относится к творчеству ИИ как к чему-то однозначно плохому:

«Подобно тому, как фотография заменила живопись в воспроизведении реальности, искусственный интеллект заменяет фотографию. Не бойтесь будущего. Просто станет более очевидным, что наш разум всегда создавал мир, который заставляет его страдать».

Борис Эльдагсен занимается фотографией 30 лет. Недавно он сфокусировался на изучении возможностей генеративных ИИ. Его познания в области фото помогли ему в создании изображений, максимально напоминающих фотографии в стиле ретро.

«Для меня работа с генераторами изображений ИИ – это совместное творчество, в котором я являюсь режиссером. Речь идет не о создании по нажатию кнопки. Речь идет о сложном процессе уточнения текстовых подсказок, разработке рабочего процесса, смешивании различных платформ и методов. Чем больше вы участвуете в создании процесса и разработке параметров, тем выше ваш творческий вклад».

После инцидента организаторы фотоконкурса World Photography Awards просто удалили всякое упоминание Эльдагсена из материалов. Также в выставочном зале он обнаружил новую фотографию на том месте, где раньше висела его работа. Очевидно, это не тот уровень дискуссии и открытости, на который рассчитывал художник.

Еще меньше чести жюри конкурса делает тот факт, что на изображении довольно легко разглядеть характерные для ИИ признаки.

Источник: PetaPixel