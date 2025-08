OpenAI готовит новый платный тариф ChatGPT Go за $10

Исследователь ИИ Тибор Блахо нашел в коде ChatGPT упоминание о новом платном тарифе под названием «Go», более дешевом, чем ныне доступные Plus и Pro — ожидается, что его цена не будет превышать $10-15.

В настоящее время OpenAI предлагает два уровня подписки (кроме доступного всем бесплатного): начальный Plus за $20 и Pro за $200 с неограниченным доступом к моделям ИИ и новым функциям.

Более доступный тариф Go, вероятно, предоставит пользователям постоянный доступ к современным моделям, таким как o3, но без премиум-функций — вроде пользования ChatGPT Agent, расширенных настроек или опций разработчика.

Mentions of a new «ChatGPT Go» plan have been added to the ChatGPT web app pic.twitter.com/jY9JLaBlOU

