OpenAI готовит новый платный тариф ChatGPT Go за $10

Исследователь ИИ Тибор Блахо нашел в коде ChatGPT упоминание о новом платном тарифе под названием «Go», более дешевом, чем ныне доступные Plus и Pro — ожидается, что его цена не будет превышать $10-15.

В настоящее время OpenAI предлагает два уровня подписки (кроме доступного всем бесплатного): начальный Plus за $20 и Pro за $200 с неограниченным доступом к моделям ИИ и новым функциям.

Более доступный тариф Go, вероятно, предоставит пользователям постоянный доступ к современным моделям, таким как o3, но без премиум-функций — вроде пользования ChatGPT Agent, расширенных настроек или опций разработчика.

Mentions of a new «ChatGPT Go» plan have been added to the ChatGPT web app pic.twitter.com/jY9JLaBlOU — Tibor Blaho (@btibor91) August 1, 2025

Кроме плана Go, OpenAI, по данным digitalinformationworld, готовит новые функции для веб-версии ChatGPT, среди которых раздел «Любимое» и опция «Закрепить чат».

Расширенные функции настройки так же начали появляться в бета-версии 1.2025.210 приложения ChatGPT для Android, они среди прочего включают дополнительную палитру цветов для тем.

Вероятно, больше информации об этих трех изменениях нам предоставят на момент презентации GPT-5 — новой версии ИИ-моделей OpenAI. Однако, по данным The Information, в этом случае не следует рассчитывать на «революцию» — нас скорее ждет «скромное обновление». Внутренние тесты показывают определенный прогресс в таких областях, как программирование, математика и выполнение сложных инструкций, но скачка соответствующего переходу с GPT-3 (2020) к GPT-4 (2023) не будет.