Новости Софт 01.08.2025 comment views icon

GPT-5 приближается: Windows 11, Microsoft 365 Copilot и Azure уже вносят изменения

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Олексій Єрін

Автор новостей

GPT-5 приближается: Windows 11, Microsoft 365 Copilot и Azure уже вносят изменения

В сети появляется все больше информации о новом поколении модели ИИ — GPT-5.

Специалисты медиапортала Windows Latest заметили, что в некоторых устройствах на Android и iOS появился новый режим ИИ-помощника под названием «Smart». Проведя технический анализ режима, исследователям удалось найти много интересной информации.

GPT-5 наближається: Windows 11, Microsoft 365 Copilot та Azure вже вносять зміни
Как выглядит режим «Smart» в некоторых устройствах / Windows Latest

Установив приложение Copilot отдельно, Windows Latest обратило внимание на модуль «SmartChatModeProvider». Последний добавляет параметр «Smart» в тег «SendMessageMode.Smart», когда пользователь отправляет сообщение в чат. В бэкэнде этот тег определяет, какую именно модель ИИ использовать при обработке. Сейчас по этому параметру большинство запросов адресуются к модели GPT-4, но изданию удалось зафиксировать случаи, когда некоторые из них отправлялись и на GPT-5.

Также было замечено, что при обработке запросов использовались различные версии ИИ-помощника пятого поколения, однако изданию не удалось понять, как они между собой связаны. Возможно, это стандартный и аналитический режимы работы чатбота.

Кроме того, найдено еще две функции — windowscomposersmartmode и smart-mode-default, которые определяют, будет ли режим «Smart» видим пользователю и в каком именно режиме он будет доступен. Издание отмечает, что это свидетельствует об активации Smart-кнопки на стороне сервера, а не пользователя. Также среди выводов указано, что бесплатная версия GPT-5 может быть доступной всем пользователям, но ограниченной по количеству запросов. Еще из интересного — изданию удалось найти ссылку на режим «Smart» в браузере Microsoft Edge, который с последними обновлениями получил функцию поиска через Copilot.

GPT-5 наближається: Windows 11, Microsoft 365 Copilot та Azure вже вносять зміни
ИИ-поиск в Microsoft Edge / Windows Latest

Скорее всего, первыми приложениями, которые будут использовать чатбот нового поколения, будут ИИ-помощник Microsoft — Copilot, офисный пакет Microsoft 365 и облачная платформа Azure, ведь именно в них выявлено больше всего признаков интеграции с GPT-5.

Источник: Windows Latest

 

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