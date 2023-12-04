Новости Софт 04.12.2023 в 14:01 comment views icon

OpenAI откладывает запуск GPT Store до начала 2024 года

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Вадим Карпусь

Автор новостей

После сумбурных перемен в руководстве OpenAI и возвращения Сэма Альтмана на должность CEO компания внесла коррективы в свои планы. Изначально планировалось запустить GPT Store еще в прошлом месяце. Но, очевидно, неразбериха с руководством повлияла на внутренние процессы, и теперь OpenAI перенесла запуск магазина на начало следующего года.

«Хотя мы ожидали выпустить его в этом месяце, несколько неожиданных событий заставили нас быть занятыми!», ─ говорится в заявлении компании.

Пользовательские GPT были анонсированы в ноябре на DevDay, первой конференции разработчиков OpenAI. В то же время компания также объявила, что число пользователей ChatGPT достигло 100 млн в неделю.

Сообщается, что разногласия совета директоров с Альтманом были связаны с запуском GPT Store. Совет директоров хотел, чтобы компания сохранила свои некоммерческие корни, и считал, что день разработчика и анонс магазина произошли слишком быстро.

После запуска GPT Store разработчики смогут распространять через него своих собственных агентов ИИ ─ GPT. OpenAI сообщила, что планирует предложить создателям популярных GPT долю доходов, которые она получает от подписок ChatGPT Plus. Однако компания еще не поделилась подробностями о том, как это может работать. Корпоративные пользователи смогут создавать GPT только для использования внутри своей компании. На данный момент отдельные лица по-прежнему могут делиться собственными GPT по ссылке.

Источник: pcmag

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