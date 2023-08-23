OpenAI открывает GPT-3.5 Turbo для индивидуальной настройки

Разработчики смогут научить ChatGPT сосредотачиваться на конкретных задачах, таких как настройка кода, или соответствовать тону, согласованному для отдельной компании.

OpenAI позволила компаниям индивидуально настраивать GPT-3.5 Turbo, используя собственные данные для обучения – это позволит чат-ботам быть «‎более целенаправленными», то есть предназначенными для конкретных задач. Например, для ответов клиентам в одном стиле или с более короткими формулировками.

До сих пор возможность настройки ограничивалась вариантами GPT-3, например, davinci-002 или bebbage-002.

GPT-3.5 Turbo – это семейство моделей, которое OpenAI представила в начале года и которое, по ее словам, идеально подходит для использования, не связанного с чат-ботами. Модель может обрабатывать 4000 токенов одновременно, что вдвое больше, чем возможности предыдущих версий. Компания добавила, что первые тестировщики использовали на 90% более короткие подсказки после подготовки GPT-3.5 к точно настроенным инструкциям.

Цена GPT-3.5 составляет $0,0080 за 1000 токенов для обучения, $0,0120 за 1000 входных токенов и $0,0120 долларов США за 1000 выходных токенов.

Модель предварительно обучается, как и GPT-4, на данных до сентября 2021 года, которые можно дополнить данными компании. В OpenAI говорят, что информацию не будут использовать для обучения моделей и за пределами компании-клиента.

В компании добавляют, что дополнительно настроенная модель GPT-3.5 Turbo сможет кое в чем превышать возможности GPT-4. Последнюю (которая в дополнение к тексту может воспринимать изображение) откроют для индивидуальной настройки этой осенью.

После выпуска GPT-4 в начале марта OpenAI объявила об осуществлении поэтапного обновления уже существующих моделей, вместо создания новых с нуля. На недавней конференции Economic Times генеральный директор компании Сэм Альтман подтвердил, что OpenAI не занимается обучением GPT-5, поскольку перед запуском новой языковой модели необходимо провести большую подготовительную работу.