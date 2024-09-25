OpenAI запустила расширенный голосовой режим для ChatGPT — сколько стоит и как воспользоваться?

ChatGPT наконец-то получил полноценный голос, впрочем — с некоторыми ограничениями.

OpenAI объявила о запуске расширенного голосового режима для аудиочатов с ChatGPT. Пока он доступен в отдельных странах (в ЕС — еще нет) и только владельцам подписки Plus, Team или Enterprise, которые обойдутся от $20/месяц,

Расширенный голосовой режим предлагает 9 голосов на выбор и улучшенную реакцию — например, если вы «перебьете» чат-бот, он остановит разговор, чтобы послушать вас. Как отмечает CNBC, также есть определенные ограничения — скорость ответов несколько снизится при длительном использовании.

Как воспользоваться расширенным голосовым режимом ChatGPT?

Во-первых, убедитесь, что на вашем телефоне установлена последняя версия приложения.

Откройте приложение ChatGPT, где высветится сообщение об обновлении и нажмите «Продолжить».

Создайте новый чат и справа от текстового поля и значка микрофона появится значок звуковой волны — коснитесь его и убедитесь, что звук на устройстве включен.

Через несколько секунд вы услышите легкий звук «стука», а круг в центре экрана превратится в плавную голубовато-белую анимацию.

Начните говорить и получите голосовой ответ ChatGPT.

В настройках можно выбрать голос и язык (здесь предусмотрены даже некоторые акценты).

Впервые о голосовых возможностях ChatGPT OpenAI объявил еще в мае, впрочем, через сходство голоса «Sky» с голосом актрисы Скарлетт Йоханссон стартап столкнулся с юридическими претензиями, поэтому развертывание режима приостановили.

Google так же планирует выпустить голосовую функцию для Gemini, тогда как Meta анонсировала, что пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp смогут поговорить с ИИ с голосами знаменитостей.

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