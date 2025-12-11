Операция "Синяя птичка": стартап возрождает "убитый" Маском Twitter в новой соцсети

Стартап с красноречивым названием Operation Bluebird пытается забрать у X Илона Маска права на торговые марки «Twitter» и «Tweet» для создания новой соцсети.

На прошлой неделе Operation Bluebird подал петицию в патентное агентство США с требованием отменить право собственности X Corp. на торговую марку Twitter. Требование объясняют тем, что компания Илона Маска добровольно «отказалась» от нее и не имеет «намерений для восстановления».

Возглавляют стартап адвокаты Майкл Перофф и Стивен Коутс, которые как раз таки специализируются на вопросах торговых марок и брендов. Интересно, что второй с 2014 до 2016 года занимал должность заместителя директора Twitter по вопросам торговых марок, доменных имен и маркетинга. Ожидается, что новая соцсеть Operation Bluebird получит название Twitter.new, если патентное агентство одобрит заявки.

«Мы создали социальную платформу, которая будет знакома тем, кто пользовался устаревшим Twitter, но с новыми инструментами, которые предлагают более безопасный опыт и дают пользователю возможность решать, с каким типом контента он взаимодействует», — рассказал Коутс изданию The Verge. В публикации на странице стартапа в LinkedIn отмечается, что соцсеть будет использовать искусственный интеллект для проверки фактов и модерации.

Законодательство США предусматривает, что лицо, которое хочет отменить регистрацию торговой марки, должно доказать, что предыдущий владелец не использовал ее в течение трех лет подряд и не намерен восстанавливать.

Напомним, что в 2022 году после приобретения Twitter за $44 млрд Илон Маск изменил название сайта на X, а в 2023 году обновил логотип, «убив» многолетнее изображение с синей птицей (отсюда и название стартапа Operation Bluebird). В петиции адвокаты цитируют давний пост миллиардера:

«Вскоре мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами».

В апреле прошлого года сайт Маска начал автоматически менять ссылки с «Twitter.com» на «X.com».

Профессор Александра Робертс из Школы права Северо-Восточного университета считает, что у Operation Bluebird есть «веские аргументы» в пользу того, что X отказалась от прав на торговые марки Twitter. Однако отмечает, что есть понятие «остаточной репутации», когда торговая марка может существовать даже после того, как первоначальный владелец прекратит ее использовать. То есть, люди все еще могут ассоциировать X Corp. с логотипом и брендом Twitter.

«Многие пользователи продолжают называть X «Twitter» и публиковать сообщения на X как «твиты», что демонстрирует существование ассоциации и усиливает аргументы в пользу остаточной репутации», — говорит Робертс.

У Илона Маска и X есть время до февраля, чтобы ответить на петицию. Если компания решит оспаривать ее, процесс определения того, отменить ли право собственности X на торговую марку «Twitter», займет несколько лет.

Источник: The Verge