X вам не Twitter. Сайт Маска автоматически меняет ссылки с «Twitter.com» на «X.com», чтобы люди наконец привыкли к новому названию

Иногда об этом легко забыть, но технически Twitter больше не существует.

Прошлым летом Илон Маск изменил название компании на «X». Но:

Основное доменное имя соцсети — Twitter.com.

На платформе все еще есть несколько официальных страниц со словом «Twitter» в названиях.

Ну и большинство людей все еще называют соцсеть по-старому (так же публикации остались твитами, а репосты — ретвитами).

Одним из последних обновлений, которым руководители соцсети пытаются поощрить людей к новому названию, стала автоматическая смена ссылок в сообщениях — с «Twitter.com» на «X.com», сообщает сайт Mashable.

Почему это опасно? Если предположить, что кто-то выбрал себе доменное имя «NetfliTwitter.com», то в сообщении ссылки будут отображаться как «Netflix.com» — популярный стриминговый сервис. Это идеальный сценарий для тех, кто хочет прибегнуть к фишинговым кампаниям.

Пример не гипотетический — пользователь X @yuyu0127_ быстро зарегистрировал доменное имя «NetfliTwitter.com», чтобы предотвратить его использование, и разместил предупреждение о потенциальных проблемах в изменениях X.

«Этот домен был приобретен, чтобы предотвратить его использование в злонамеренных целях», — говорится в заголовке аккаунта «NetfliTwitter.com».

По словам некоторых пользователей, изменение также коснулось более старых публикаций, и впервые было замечено в приложении X для iOS.

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