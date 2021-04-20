Опитування: 79% українських ІТ-спеціалістів не підтримують «Дія City» і тільки 9% — за її впровадження (аргументи за та проти)





Наприкінці минулого тижня ресурс DOU.UA провів опитування щодо Дія City, зібравши близько 5600 анкет українських ІТ-спеціалістів. За результатами обробки анкет 80% висловилися проти Дія City, майже 10% не визначилися і ще 9% висловили підтримку. Так за що ж хвалять проєкт прихильники та критикують противники?

Портрет респондента схожий на той, що в звичайних опитуваннях ресурсу. Найпопулярніші посади — розробник (64%), тестувальник і менеджер (по 11%). Цікаво, що в опитуванні брали участь переважно досвідчені ІТ-спеціалісти: чверть мають досвід роботи в галузі понад 10 років, ще третина — 5–10 років.

Як і в середньому на ринку, половина респондентів працює в аутсорсі/аутстафі, третина — у продукті. З містами ситуація теж майже дублює ринкову: 40% мешкають у Києві, по 14% у Харкові та Львові, далі — Дніпро й Одеса (6% і 5% відповідно).

Проти

Серед основних причин, чому не підтримують проєкт, найчастіше ІТ-спеціалісти обирали «Не довіряю Мінцифрі та державі» та «ІТ-індустрія розвивається, не треба нічого міняти». Ці варіанти обрали 70% респондентів. Далі йдуть погіршення умов праці та скасування ФОПів (по 40%). І десь третина переживає, що зарплати в Дія City зменшаться.

Половина ІТ-спеціалістів зазначила, що за жодних умов не підтримає проєкт. Інша половина не настільки категорична: наприклад, третина респондентів готові підтримати, якщо будуть упевнені, що ІТ-компанії не змусять вступати в Дія City і ФОПів не скасують. Також серед іншого респонденти додавали, що хвилюються через можливе збільшення податків. 63% вказали, що їм нічого не подобається у Дія City. Понад 10% обрали варіанти із залученням R&D-центрів в Україну та захист від маски-шоу. Цікаво, що майже третина ІТ-спеціалістів, які висловилися проти Дія City, не підписали петицію.

За

Серед респондентів-прихильників 67% впевнені, що потрібна альтернатива ФОПам. Також ІТ-спеціалісти вірять, що з реалізацією Дія City в Україну зайдуть R&D-центри великих міжнародних компаній. На 100% впевнені в успішній реалізації лише 21% ІТ-спеціалістів-прихильників. 37% поставили оцінку від 5 до 7. Майже половина респондентів, які підтримують проєкт, обрали державну зарегульованість як основний недолік Дія City. Ймовірне підвищення податків теж турбує прихильників.

Джерело: DOU.UA